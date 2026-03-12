La renuncia de los médicos a operar en horas extras pone en jaque a los hospitales gallegos
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El conselleiro de Sanidade se reúne solo con anestesistas de Vigo para convencerlos de que vuelvan a hacer peonadas, pero no lo consigue12 mar 2026 . Actualizado a las 21:28 h.
La renuncia de cada vez más médicos de los hospitales gallegos a hacer peonadas pone todavía más en jaque la lista de espera del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que ya experimentó una subida en