La Ronda da Muralla seguirá con un carril sin coches para estudiar su peatonalización

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 21/05/2020 20:43 h

La Ronda da Muralla de Lugo seguirá teniendo un carril peatonal más allá de la finalización de las fases de desescalada. El teniente de alcalde y responsable del Área de Mobilidade, Rubén Arroxo, apuntó que «o que partiu por unha necesidade e de xeito provisional, imos a facelo de maneira máis asentada no tempo, con elementos fixos que melloren a seguridade e así poder estudar a peonalización».

Arroxo, que promovió un debate sobre la conveniencia de peatonalizar la Ronda junto a cinco periodistas lucenses, avanzó que a finales de año el tramo de A Mosqueira ya será peatonal y que tienen la intención de crear una plataforma sin coches entre la Porta de Santiago y la Rúa Vilalba, «onde estamos a ver que o tráfico se absorbe ben cun carril a 30 por hora e onde nin sequera hai unha beirarrúa pegada á Muralla».

De esta forma, los planes del Concello más inmediatos para la peatonalización de la Ronda, además de mantener el actual carril provisional, pasan por conseguir que desde la Porta de Santiago y hasta la de San Pedro (ya es peatonal desde Bispo Aguirre a Cárcere) sea de uso exclusivo para peatones.

Arroxo reconoció que ni el tráfico actual es el habitual de la ciudad antes del estado de alarma ni el uso de los peatones por la Ronda será el mismo en el futuro, pero considera que «é unha oportunidade para probar e ver como funciona». Indicó que desde que comenzó a suprimirse un carril para los coches el mayor problema de tráfico lo han detectado en el cruce Rúa Castelao Rúa do Teatro. «O resto da Ronda vemos que non ten problemas de tráfico e ao mellor no citado cruce o que temos é que traballar en ampliar os ciclos dos semáforos para facer máis fluído o tránsito».

Además, esperan que con la puesta en funcionamiento de A Mosqueira como peatonal y el tramo citado hasta la Rúa Vilalba «xa haberá unha reducción do tráfico pola Ronda». Arroxo indicó que este mes de experiencia de peatones por la Ronda fue un éxito y visibilizó que es posible peatonalizar la Ronda, «aínda que só sexa por dignificar a Muralla e mellorar a calidade do aire, que era o problema que tiñan as cidades antes do coronavirus».

El teniente de alcalde reconoció que la peatonalización de la Ronda tendrá que ir acompañada de diversas medidas complementarias, entre ellas el cambio en el transporte urbano, cuyo nuevo modelo, dijo, se presentará antes del inicio del curso escolar, y le recordó a los comerciantes y hosteleros que la peatonalización favorece sus negocios: «Ninguén entra co coche nun comercio, en cambio se humanizamos o acceso, invita ao paseo». En este sentido, dijo que el tramo de A Mosquera llevará terrazas, asientos para descansar y se utilizará para conciertos o espectáculos teatrales que dinamizarán la zona, con lo que los locales ganarán en atractivo.

El sábado comienza la peatonalización provisional de Recatelo, Mallorca y parte de Augas Férreas, que podría ser definitiva

El debate sobre la peatonalización en la ciudad, a raíz de las medidas de desescalada por el coronavirus, no se centran solo en la Ronda da Muralla. El Concello acordó el miércoles darle prioridad a los peatones y a las terrazas en hasta siete calles de la ciudad, en Recatelo, A Milagrosa y Augas Férrea. Ayer se dio a conocer el plan de tráfico detallado para conocer el alcance de las medidas, que en un principio son provisionales, pero que a la vez son un plan piloto para ver si se quedan en el tiempo.

Recatelo

Sí hay dos calles que aunque no hubiese un estado de alarma serían peatonales este mandato. Lo anunció en campaña la alcaldesa, Lara Méndez, y lo confirmó ayer Rubén Arroxo: En Recatelo, donde desde mañana hay cinco calles peatonales, se hará definitiva la peatonalización de las calles Isaac Díaz Pardo y Avelino Pousa Antelo, para conectar con el Parque Rosalía. Solo tendrán acceso los residentes.

De momento, mientras duren las medidas de desescalada, las calles que serán peatonales en este barrio serán Recatelo, Carril dos Loureiros, Isaac Díaz Pardo, Vila de Sarria e Avelino Pousa Antelo. Los vehículos estacionados deberán ser retirados antes de mañana.

Calle Mallorca

La calle Mallorca, que arranca desde la peatonalizada Praza da Milagrosa, será otra de las vías cortadas al tráfico rodado desde mañana, pero a la vez desde el Concello estarán atentos a la posibilidad de su peatonalización permanente. Si la avenida da Coruña y otras calles adyacentes dan asimilado el tráfico, la Rúa Mallorca, que se cruza con otra ya peatonal, la Menorca, será solo para vehículos de residentes en el futuro. Además, la longitud de esta calle permite crear un tramo peatonal desde A Milagrosa hacia la Ronda da Muralla y el centro.

Praza Augas Férreas

La otra gran modificación de esta semana será esta plaza, con varias calles afectadas por el corte de tráfico para uso de peatones y terrazas: intersecciones con rúas Cánovas del Castillo, Rafael Dieste y Vázquez Seijas. Los coches aparcados en estas zonas deberán ser retirados antes del sábado.

Super manzanas

Por otra parte, Arroxo anunció ayer que quieren llevar adelante, pensando en los barrios, la peatonalización de varias calles de un mismo entorno para dejarlas solo para el tráfico de los residentes. «Sería como crear zonas residenciais de 20 por hora, onde coche e peón podan convivir ». El teniente de alcalde apuntó varias calles entre la avenida da Coruña y Camiño Real y por la zona de Fingoi.

Quiroga Ballesteros

Fuera de peatonalizaciones provisionales, estudio de varias calles y actuaciones a medio plazo, la peatonalización de Quiroga Ballesteros será lo más inminente. Se espera que en dos meses ya estén comenzadas las obras, con lo que a inicios del 2021 estará acabada, para dar servicio a la Praza y al Mercado. De esta manera solo quedaría Montevideo, Bolaño Ribadeneira, Teatro y San Fernando para el tráfico.