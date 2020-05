El Concello detalla el plan de tráfico para dar más espacio a peatones y terrazas

Os hostaleiros de toda a cidade que queiran ampliar mesas terán que facer unha petición e poderán empregar a área destinada a aparcamentos

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, reuniu hoxe á Comisión de Tráfico co fin de avanzarlles o bando que regulará a ampliación e a nova instalación de terrazas dos establecementos hostaleiros co fin de axudar á recuperación da actividade dun dos principais sectores económicos da cidade, «do que viven miles de familias», sostivo.

A rexedora incidiu en que estas medidas serán de carácter excepcional polas circunstancias derivadas da pandemia e lembrou que, na xuntanza que mantivo hai un días coa Asociación de Hostaleiros para consensuar as accións, se lles solicitou que a aplicación do bando debe ser respectuosa co dereito da veciñanza para desprazarse pola cidade sen barreiras e co mantemento do espazo necesario para a circulación de vehículos de emerxencia.

Seguir leyendo