¿Qué se puede hacer en Lugo el miércoles 26?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 25/02/2020 12:48 h

La provincia despide el carnaval con alternativas de ocio para todos los gustos: cuentacuentos infantiles, exposiciones variadas, cine comprometido y comercial y charlas.

En O Vello Cárcere continúan las visitas guiadas gratuitas a este centro cultural, para todos los públicos, a las 12.30 y a las 18.00 horas. Los interesados pueden inscribirse en recepción, en el 982 297 195 o en el correo vellocarcere@concellodelugo.org. Además, la biblioteca de O Vello Cárcere estará abierta de jueves a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00, y de domingo a miércoles de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

En la Biblioteca Municipal Isidro Novo comienza el programa de animación a la lectura y cuentacuentos, con Electra Menéndez Muñoz, que presentará su espectáculo A galiña dos ovos de conto, para niñas y niños mayores de 3 años. Será a las 18.30 horas. La actividad combina literatura y plástica.

También habrá cine. En los Cristal Cines proyectarán La llamada de lo salvaje, Sonic, la película, Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), Adú, Las aventuras del Doctor Dolittle y Parásitos. En los Yelmo Cines se podrá ver La llamada de lo salvaje, Manhattan sin salida, Sonic, la película, Fantasy Island, Hasta que la boda nos separe, La Patrulla Canina: rescate a toda velocidad, Operación Panda, Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), Adú, Las aventuras del Doctor Dolittle, Bad boys for life, 1917 y Parásitos. Y en los Codex Cinema tendrán Só nos queda bailar, O que arde, Casanova, O ovo do dinosauro y Parásitos (a 4 euros).

Además, la Asociación Cultural Cultura do País inicia el V Ciclo de Documentarios «Enxergando o País», con proyecciones los miércoles a las 20.00 horas, en el Lar de Cultura do País. Esta tarde se podrá ver Estruturas, pel contra pel, realizado por Paco Gallego y Xosé Bocixa, sobre una experiencia urbanísitica y educativa, «un conxunto de actuacións que conteñen unha responsabilidade colectiva disociada do que individualmente achegue cadaquén». La entrada es gratuita. El miércoles 4 proyectarán Benvidas ao club, de Carmen Granxeiro.

En Portomarín inaugurarán la exposición Camiño ComPostal, a las 12.30 horas en la Casa do Concello, donde podrá visitarse hasta el día 7. Se trata de una muestra, organizada por la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (Apecsa), que reúne 110 postales históricas sobre la ruta jacobea. Al acto asistirán el alcalde de Portomarín, Juan Serrano; el vicepresidente de Apecsa, Luís Celeiro; y el comisario de la muestra, el periodista y reportero gráfico José Manuel Salgado.

También hay abierta una exposición en el Hábitat Cultural Fogar de Maeloc, situado en la Casa da Cultura da Pastoriza. Se trata de una muestra de pintura titulada Abrakatova!, a cargo de la artista Katova, una pintora autodidacta cuya obra está enraizada en el expresionismo y el naïf, con influencias de la psicodelia, el arte románico y la pintura rupestre. Katova vive en su Casa Aberta-Taller O Bisonte, en la que practica la acogida tradicional en el Camiño do Norte de Santiago.

En Xermade se celebrará una charla informativa sobre «Cómo elaborar compost». Será a las 19.00 horas en la biblioteca, y se entregarán composteros a quienes los hayan solicitado.