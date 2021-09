El Ejército acude a sofocar el incendio de Ribas de Sil, que ya arrasa 900 hectáreas

El fuego, que comenzó el domingo por la noche en Ribas de Sil, se originó en dos varios diferentes. Según indicaron desde el gobierno local, uno de los frentes atravesó la carretera provincial LU-P-5302 —que une la capital del municipio con el alto de A Moa—, mientras que el otro cruzó una carretera local que enlaza la provincial con la localidad de Vilariño.

Esta localidad y la de As Fontes son en las que estuvo más cerca el fuego durante las primeras horas del incendio. Si bien el fuego no llegó a amenazar las construcciones de estas localidades, desde el Ayuntamiento señalan que en determinados momentos se valoró la posibilidad de evacuar a los vecinos de Vilariño para prevenir posibles daños causados por la humareda del incendio. Finalmente, sin embargo, esta medida no se consideró necesaria. El hecho de que el incendio empezase a última hora del domingo impidió que en las primeras horas se utilizasen medios aéreos.