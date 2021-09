El despliegue militar se reforzó para proteger aldeas amenazadas por el incendio de Ribas del Sil

«Houbo perigo para as casas nalgún momento, peor non para as persoas», declaró el conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, que se desplazó a la zona para seguir el operativo. «O que fixo isto sabía perfectamente que podía provocar moito dano», afirmó el representante de la Xunta en referencia a la intencionalidad del fuego. La unidad de investigación pudo comprobar que en el origen de este incendio hubo varios focos simultáneos.

Las elevadas temperaturas diurnas y nocturnas de las dos últimas jornadas, en las que por momentos se registraron fuertes vientos del sur, complicaron las labores de extinción del fuego, que sigue activo y está lejos de ser controlado. El despliegue de medios es enorme y el objetivo primordial en estos momentos, según informa la consellería, es perimetrar los diferentes focos para contener su avance.