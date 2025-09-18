Un incendio que empezó en el cañón del Sil amenaza aldeas en el municipio de Pantón

Los servicios de extinción, en un tramo de carretera próximo a Lornís CARLOS CORTÉS

Un incendio forestal tiene esta tarde en vilo las parroquias de Pantón cercanas a la desembocadura del Cabe, en plena Ribeira Sacra. El fuego empezó a las cuatro y media de la tarde y mantiene cortada la vía del tren entre Ourense y Monforte. La Consellería de Medio Rural declaró a las cinco y media la situación 2 porque el incendio llegó muy cerca de las casas de Lornís, una aldea de la parroquia de Frontón.

Brigadas de bomberos forestales apoyadas por el terreno por camiones cisterna y desde el aire por aviones y helicópteros impidieron que las llamas alcanzasen las casas de Lornís. A las seis de la tarde, el peligro para esta aldea parecía haber pasado, aunque el fuego seguía activo y avanzaba en diferentes direcciones.

A esas horas el primer recuento provisional difundido por la Consellería de Medio Rural hablaba de alrededor de veinte hectáreas quemadas. Entre lo que se había quemado en esos momentos había de todo, desde monte bajo a pinos pasando por arbolado autóctono

El fuego empezó en el cañón del Sil, cerca de la orilla del río y junto a la vía del tren en las cercanías de la aldea de San Cosmede, que fue sobrepasada por las llamas sin que llegase a arder ninguna casa. Desde ahí las llamas fueron avanzando ladera arriba hacia Lornís.