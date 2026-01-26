El Alvia de Barcelona estuvo detenido una hora por un desprendimiento cerca de Monforte

El tren procedente de Barcelona, a su llagada a la estación de Monforte V. M.

El Alvia procedente de Barcelona que debía haber llegado a la estación Monforte de Lemos a las nueve menos veinte de la noche del lunes no pudo hacerlo hasta pocos minutos antes de las once. El tren ya circulaba con casi una hora de retraso cuando, cerca ya de esta localidad lucense, tuvo que detenerse durante otro tanto tiempo en el apeadero ferroviario de Freixeiro, en el municipio de Quiroga. La parada se debió, según pudo confirmar este diario de uno de los pasajeros, a un desprendimiento de tierras en la vía que se produjo a escasa distancia de ese lugar. El Alvia circuló a baja velocidad hasta llegar Freixeiro, donde se realizaron diversas comprobaciones antes de que reanudase su marcha hasta Monforte.

En esta última estación estaba previsto que los pasajeros se subiesen a un nuevo tren para continuar viaje hasta Ourense. El trayecto entre Freixeiro y Monforte también se realizó, al parecer, a una marcha más lenta de lo habitual a causa del incidente previo. La persona que contactó con este diario indicó que, en el momento en el que se produjo, sintieron como un arrastre de piedras al paso del Alvia. En un primer momento los viajeros pensaron que la cabeza tractora podía haber sufrido algún problema, pero el tren pudo llegar al apeadero y seguir su ruta luego hasta Monforte.

El incidente se registró en una jornada marcada por las precipitaciones que dejó a su paso la borrasca explosiva Joseph a lo largo de toda la jornada. Los desprendimientos han motivado en los últimos años diversos incidentes en este tramo ferroviario situado entre la comarca ourensana de Valdeorras, en los límites con la zona leonesa del Bierzo, y Monforte. Entre las estaciones de San Clodio, en el municipio de Ribas de Sil, y Freixeiro, la vía discurre por una zona de orografía montañosa y terreno propenso a sufrir corrimientos de tierras.

Obras de emergencia en la vía del tren en Quiroga para construir un falso túnel y asentar un talud que se derrumbó Suso Varela

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tuvo que realizar una actuación de urgencia por este motivo en octubre del 2924. La incidencia de esta noche movilizó a las patrullas de la Guardia Civil de Monforte y Quiroga, que no tuvieron que auxiliar finalmente a las personas que iban en el tren.