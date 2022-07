ALBERTO LÓPEZ

Folgoso do Courel amaneció este lunes como un municipio fantasma. El humo de los incendios lo llenaba todo y había muy poca gente para verlo. Las fuerzas de seguridad habían cortado todos los accesos posibles. El tercio sur del municipio había sido desalojado el domingo y la amenaza no había desaparecido, porque los incendios que devastan estas montañas desde el jueves de la semana pasada seguían activos en diferentes frentes. Dentro de la zona restringida solo debía haber personal de emergencias. Pero eso no era exactamente así. También había algunos vecinos, no muchos. Por ejemplo, los que se quedaron en Vilamor.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El domingo por la noche circuló por las redes sociales una fotografía estremecedora en la que se veía la aldea de Vilamor a lo lejos, aparentemente a punto de ser engullida por un frente de fuego de centenares de metros de longitud. Pero Vilamor se salvó. ¿Cómo es posible? Los cuatro vecinos que estaban allí para verlo aseguran que fue porque fueron capaces de reaccionar y tenían los medios para hacerlo. Uno de estos vecinos explicaba este lunes, todavía en la aldea, que el fuego empezó a acercarse de forma amenazadora cuando las fuerzas de seguridad llegaron para exigirles que se marchasen. Todo ocurrió muy rápido. «O lume pasou de Froxán e chegou aquí nun suspiro», aseguran en Vilamor. Mientras la mayoría de las 27 personas que en esos momentos estaba en Vilamor preparaba sus cosas y se subía a sus coches para dejar el pueblo, estos cuatro decidieron aprovechar el sistema de emergencias que tenían preparado por si algún día pasaba lo que finalmente ocurrió este domingo.

«Se Vilamor non ardeu foi porque temos desde hai tempo preparadas mangueiras de incendios que nos cubren toda a aldea», dice uno de los vecinos, que prefiere no decir su nombre. Las mangueras estaban preparadas de forma que se podían conectar fácilmente a un depósito de 50.000 litros de agua. Los únicos que estaban allí en ese momento para hacer ese trabajo eran esos cuatro, y lo hicieron. El lunes por la mañana ya no había llamas cerca de Vilamor, pero el rastro de lo que había pasado el día anterior era bien visible. Los alrededores del pueblo están reducidos a cenizas. La negrura llega hasta la base misma de la iglesia, situada al sur y a unos cincuenta metros de distancia de las casas. En el extremo norte, también se ven huellas del fuego en la última casa de la aldea. «Esta casa non ardeu —explica otro de los vecinos que pusieron en marcha este sistema casero contraincendios— por moi pouco, porque lle acudimos a tempo».