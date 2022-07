Siete de los quince fuegos más grandes siguen activos. A última hora del lunes permanecía estabilizado el de Cervantes, que afectó a 75 hectáreas, y controlado el de Outeiro, en Quiroga, con 250.

La mitad de Folgoso, desalojado

Unas 750 personas fueron evacuadas de sus viviendas en Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, O Barco y Carballeda de Valdeorras el domingo por la noche. De acuerdo con las cifras confirmadas por la Xunta, en Folgoso y A Pobra fueron desalojadas de sus casas unas 500 personas, y las 250 restantes en O Barco y Carballeda. Se trasladaron vecinos de treinta núcleos de población, entre ellos Folgoso do Courel, donde tiene su sede el Ayuntamiento. La situación no mejoró el lunes, porque a la lista de pueblos evacuados se sumaron algunos más en la montaña lucense a última hora de la tarde. Hacia las nueve de la noche comenzó el desalojo de vecinos del norte del municipio, tanto en Ferreirós como en Seoane, el segundo núcleo de mayor tamaño, por lo que se sumó otro centenar de desplazados.