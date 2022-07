Miguel Villar

Son las casas de Rosa, de Reme, de Ana, de Raquel, de Magín, de los padres de Rosario, de los abuelos de Ermitas, la casa de la familia de Enrique. Algunas eran viviendas de vacaciones, otras de fin de semana y algunas más de temporadas. Al menos una estaba en fase de rehabilitación. Ya solo quedan ruinas después de que el fuerte viento que se levantó el domingo a las tres de la tarde hiciese cambiar la dirección del incendio forestal iniciado el pasado jueves en Riodolas (Carballeda de Valdeorras). Las llamas, que se veían lejanas, estaban encima de la parroquia de Alixo, en O Barco de Valdeorras de repente. Ardieron 15 casas habitables, según el recuento que el lunes por la mañana hacía el pedáneo, Gustavo Núñez.

«En media hora, estaba na porta da casa», relata Ermitas Álvarez. «Deunos tempo a coller aos meus pais, á miña sogra, os medicamentos e a documentación e marchamos co posto», contaba emocionada mientras recorría las calles de la aldea y señalaba lo que quedaba de lo que fue la casa de sus abuelos o la bodega de sus suegros. Relata que fue un momento delicado cuando tuvo que decirle a sus padres que se iban, que no mirasen atrás. «E ver que chamas a todos lados e non veñen medios para apagar é moi duro», relataba Ermitas. Con lágrimas en los ojos, Rosa Docampo visitaba los restos de la casa en la que había nacido y en la que estaba el domingo cuando tuvieron que salir corriendo. «Saímos co posto, medicamentos e nada máis», contaba. Lamentaba especialmente haber perdido recuerdos. «Perdémolo todo: os cadros dos meus e os meus sogros, os mobles vellos que restaurara a miña filla...», añadía.

«Estaba limpo, que non sei cantas hectáreas desbrocei por aí arriba hai uns días. Pero aínda así mira todo o que fixo», apuntaba el pedáneo. Eso sí, cree que el pueblo ardió porque nadie se preocupó de él. La falta de medios para apagar el incendio estaba en boca de los vecinos, también en la de Margarida Pizcueta, vecina de Alixo y concejala del PSOE en O Barco. Ella se fue nada más acercarse las llamas junto a sus hijas, que todavía tienen el miedo en el cuerpo tras el gran incendio que afectó a la aldea hace diez años. Así que en cuanto se acercó el fuego quisieron marcharse. Su marido también se fue, pero acabó volviendo. «Seguramente foi o que salvou a casa, porque todo por debaixo está calcinado e a nós só nos ardeu unha pequena parte do corredor, pero nada comparado coa mala sorte que tivo esta xente. Carlos, outro veciño, conseguiu salvar outra barriada», añade. Insistía en la falta de medios de extinción, ya que en un primer momento había solo dos bomberos en Alixo, que no daban abasto porque había dos focos importantes en viviendas. Y podía haber sido peor. «Menos mal que nos puxemos tamén un pouco bravos, porque pola noite nos querían deixar sen efectivos. Estabamos sen auga e sen luz e todo ardendo», explicaba. Las viviendas seguían sin abastecimiento ni electricidad. «Isto non é habitable», decía Pizcueta.