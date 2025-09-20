El fuego sigue avanzando por los cañones del Sil y quema ya 1.400 hectáreas

1/17 Un vecino de Frontón se protege del humo con un batefuegos en la mano CARLOS CORTÉS 2/17 Un bombero forestal trata de apagar el fuego con sus botas junto a una casa de Frontón CARLOS CORTÉS 3/17 Un vecino remoja el tejado de una casa con una manguera acoplada a una cisterna agrícola CARLOS CORTÉS 4/17 CARLOS CORTÉS 5/17 El fuego avanzó con mucha fuerza desde que al mediodía empezaron a subir las temperaturas CARLOS CORTÉS 6/17 Así se veía el incendio desde lo alto del cañón del río Cabe CARLOS CORTÉS 7/17 Los bomberos tratan de proteger una casa del fuego en el barrio de O Outeiro CARLOS CORTÉS 8/17 Los servicios de extinción se centraron en tratar de impedir que ardiesen casas CARLOS CORTÉS 9/17 Paisaje quemado alrededor del poblado de A Chaira, propiedad de Iberdrola y que se salvó por poco de las llamas CARLOS CORTÉS 10/17 Un helcóptero echa agua cerca de las casas del poblado de A Chaira CARLOS CORTÉS 11/17 CARLOS CORTÉS 12/17 CARLOS CORTÉS 13/17 CARLOS CORTÉS 14/17 CARLOS CORTÉS 15/17 CARLOS CORTÉS 16/17 CARLOS CORTÉS 17/17 CARLOS CORTÉS

El fuego sigue avanzando por los cañones del Sil y ya son más de 1.400 las hectáreas afectadas por el incendio forestal iniciado hace seis días en el municipio lucense de Pantón. Más lentamente se extienden las llamas en O Bolo (Ourense), donde llevan quemadas 240 hectáreas, según el último parte avanzado en redes por la Consellería de Medio Rural. En ambos municipios numerosos vecinos han tenido que ser evacuados por la proximidad del fuego a sus viviendas. Además, esta mañana se ha declarado un tercer fuego en la provincia de Lugo, en el concellos de A Fonsagrada.

Las llamas en Pantón obligaron a evacuar a 47 personas de varias aldeas: seis en Cibrisqueiros, 20 en Frontón y 21 en Budián. Además, fueron evacuados 30 vecinos de la aldea de Rosende y siete de A Barca. El incendio comenzó sobre las dos de la tarde del jueves en la parroquia de Pombeiro y, casi de inmediato, la Consellería do Medio Rural decretó la Situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas a esta aldea. Además, el humo ha obligado a cortar al tráfico la LU-P-4103 desde el kilómetro 0 en A Vila do Mato hasta el kilómetro 13 en A Estación en ambos sentidos de circulación.

Para su extinción, se movilizaron efectivos de la Unidade Militar de Emergencias, 12 técnicos, 62 agentes, 82 brigadas, 62 motobombas, 9 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros y 12 aviones. En cuanto a las causas del fuego, el alcalde, José Luis Álvarez Blanco, ha asegurado que todavía no se sabe qué pudo provocarlo, pero sí ha confirmado que comenzó en el entorno de la vía del tren y mantiene interrumpida la circulación ferroviaria entre Lugo y Ourense. Según ha informado el Adif, está establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

En cuanto a la provincia de Ourense, sigue activo el incendio forestal de O Bolo, en la parroquia de Vilaseco, que calcina 240 hectáreas. En su extinción también colaboran los efectivos de la UME. Está activa la situación 2 por la proximidad de las llamas al núcleo de Santa Cruz.

También está activo en la provincia de Lugo otro incendio forestal que se activó desde las 2.25 de esta madrugada en la parroquia de Trobo, municipio de A Fonsagrada. Según las últimas estimaciones afecta a una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

En San Xusto de Cabarcos, Barreiros (Lugo), sigue controlado desde la noche del pasado martes el incendio forestal que se inició a mediodía del domingo día 14. Las últimas estimaciones señalan que este fuego afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.