Carmen Gallego muestra uno de los lugares por los que se acercó el fuego a Parada de Montes REBECA

Carmen Gallego salió con sus padres hacia A Pobra el día de la evacuación. «Vivín todo con medo e moita rabia. Non se paraba co fume, eles son maiores e meu pai ten problemas respiratorios», rememora. Una semana después, prefiere reflexionar en clave de futuro: «No fondo, fomos uns privilexiados. Por estar rodeados de árbores frondosas, tivemos a sorte que non tiveron outros. Desta vez quedoume claro, clarísimo».

Un agente forestal que reside en Parada de Montes optó por quedarse el día de la evacuación para ayudar a salvar la aldea. Cerca de allí, en Froxán, ya en el municipio de Folgoso do Courel, cinco vecinos lucharon contra el fuego junto a los servicios de extinción cuando el incendio estaba al pie de las casas ya desalojadas. «Se non é por eles arde o pobo. Pasou o mesmo en Vilamor ou Mercurín. De pouco vale un buldozer se non sabes por onde movelo sen caer por un barranco», dice Pepe de Lázaro mientras otea los rescoldos del fuego.