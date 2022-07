Bomberos trabajando en las inmediaciones de Froxan ALBERTO LÓPEZ

La Consellería de Medio Rural confía en estabilizar este domingo los incendios que siguen activos en Folgoso do Courel, Quiroga, A Pobra do Brollón y Samos. El incendio de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, estuvo controlado durante la mañana de este domingo, pero un cambio de viento hizo que se activase, y con él la actuación de los servicios de extinción. Los responsables del dispositivo de extinción explican que los trabajos sobre el terreno están siendo muy complicados por la orografía de montaña de la zona afectada, las altas temperaturas y la baja humedad ambiental. Los siete mayores incendios que afectan desde la tormenta del jueves a estos municipios de la Serra do Courel y su entorno han quemado ya alrededor de 3.000 hectáreas.

De los siete grandes incendios activos en esta zona, los servicios de extinción daban este domingo por la mañana por controlados dos de ellos, los de A Cruz de Outeiro y Nocedo, ambos en Quiroga. Los otros cinco siguen activos, pero en la consellería aseguran que en la mayor parte de los casos ya no avanzan más allá de los límites a los que llegaron el sábado, aunque al mediodía se decretó la alerta 2 en otro punto del incendio de Vilamor (Folgoso) al estar muy cerca de la aldea de Parada de Montes. Las brigadas de bomberos forestales y las tripulaciones de los helicópteros y aviones que trabajan en la zona se están ocupando fundamentalmente de controlar los frentes que se reproducen dentro de esos perímetros, en terrenos que todavía no habían ardido. Es lo que ocurrió el sábado por la tarde en la aldea de Froxán, en Folgoso do Courel, cuando unas llamas que rebrotaron amenazaron una de las pocas alvarizas que quedan con colmenas de abejas en su interior.

El conselleiro de Medio Rural, José González, compareció a las doce del mediodía de este domingo ante los medios de comunicación en un puesto de mando instalado en A Pobra do Brollón, para explicar que en la extinción de los incendios de la Serra do Courel están trabajando alrededor de doscientas personas, apoyadas sobre el terreno por treinta camiones cisterna y trece excavadoras. Estas excavadoras, añadió, están siendo fundamentales para asegurar que los incendios no avancen más allá del perímetro que ya habían alcanzado previamente. En esta comparecencia, Ramón Recamán, técnico del distrito forestal Terra de Lemos, que incluye la Serra do Courel, explicó que a esas horas el 90% del perímetro de estos siete incendios estaba controlado.