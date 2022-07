Carlos Cortés

La cuenta de superficie quemada por los incendios forestales que afectan a la Serra do Courel y sus inmediaciones se acerca ya a las 3.000 hectáreas, alrededor de 700 más que a última hora del viernes. El recuento provisional hecho público por la Consellería de Medio Rural a última hora de la mañana de este sábado recoge que son ya ocho grandes incendios, uno más que el día anterior, los que permanecen activos en esta zona, formada por los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y A Pobra do Brollón. La Xunta mantiene además el nivel 2 de alerta por peligro para zonas pobladas aprobado el viernes para tres de estos incendios, los de Seceda y Vilamor, en Folgoso do Courel; y el de Saa, en A Pobra do Brollón. Es el resultado de los rayos que cayeron durante la gran tormenta que descargó el jueves en toda Galicia. Allí donde hubo lluvias más o menos intensas, esos rayos no llegaron a prender, o si lo hicieron el fuego se apagó en pocos minutos. Pero en O Courel apenas cayeron cuatro gotas, así que los incendios prosperaron durante la noche y avanzaron con fuerza a media mañana a medida que se levantaba viento.