La Guardia Civil informa a la jueza de que sus avisos no anticipaban una avalancha humana en Ceuta

Inmigrantes esperando en el exterior del centro de estancia temporal de Ceuta. Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

La Guardia Civil entregó este viernes a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón un informe que refleja, según contaron fuentes judiciales a Europa Press, que los avisos previos a la entrada masiva no advertían del riesgo potencial de que miles de personas accedieran a Ceuta entre los días 30 y 31 de julio.

La Guardia Civil dio respuesta a las cuestiones concretas solicitadas por la jueza el pasado 5 de agosto sobre si los agentes desplegados en Ceuta recibieron aviso previo de la avalancha humana, entre otros asuntos relativos a datos de efectivos, de salvamento o de fallecidos.

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El informe llega a manos de la magistrada un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara en el Congreso que el Ejecutivo no recibió ningún documento que intuyera el cruce masivo. Entre las instituciones que emitieron dichos informes aludió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las citadas fuentes señalan que el informe de la Guardia Civil menciona la información compartida por los canales de cooperación habituales sobre la concentración de personas en el lado marroquí, pero sin que se llegara a vislumbrar la situación de colapso que se vivió en la frontera.

Este reporte a María Tardón es el segundo, después del que recibió del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), que depende de la Policía Nacional. Este documento atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes un «guiado activo de la masa hacia los lugares de paso» y apunta a una «planificación previa» y «táctica» de la entrada masiva.

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Reacción del ministerio público

El informe de la Guardia Civil propició que la Fiscalía anunciara que defiende la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva. Aunque las conclusiones del ministerio público no son vinculantes, servirán de guía para los siguientes pasos de la magistrada.

El jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, argumenta que, aunque gran parte de la planificación, difusión digital y coordinación logística se desarrolló en Marruecos, la ejecución material y sus efectos principales tuvieron lugar en territorio español. El documento presentado clasifica, además, los hechos como presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular —agravado por poner en peligro la vida de las personas, sobre todo teniendo en cuenta que más de 140 migrantes fallecieron tratando de llegar a nado a Ceuta—, organización criminal, homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La Fiscalía argumenta que lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio y lo que recogen los informes elaborados por la Policía Nacional y la Guardia Civil son acontecimientos de tal magnitud que no pueden tratarse como un simple delito común ni investigarse en un juzgado local. Por eso pide blindar bajo reserva parte del caso, a fin de así poder proteger las pruebas y a los propios investigadores. Los sindicatos policiales y el partido Iustitia Europea, que inició el caso con su denuncia, secundan esta petición.

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Operación Feriante en Melilla

La Guardia Civil y la Policía Nacional pondrán en marcha desde la madrugada de este domingo la operación Feriante, un dispositivo de seguridad destinado principalmente a evitar el embarque clandestino de migrantes y polizones en las atracciones, camiones, bateas y remolques de los feriantes que abandonen Melilla con destino a la Península, en los ferris hacia Málaga, Almería y Motril (Granada), tras la finalización de las fiestas patronales en la ciudad autónoma.