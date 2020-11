Tres cosas a observar en el Senado

Con su aluvión de datos, la noche (para nosotros, madrugada) electoral norteamericana es un espectáculo tan fascinante como confuso. He aquí una pequeña guía para orientarse en medio del «ruido». Una salvedad importante: la epidemia del coronavirus introduce un factor de incertidumbre en el proceso, y las estimaciones de horarios pueden variar.

Si todo va bien, el primer resultado en el que hay que fijarse es el de Carolina del Norte. Es un estado importante en estas elecciones, allí las urnas cierran pronto y el voto por correo se abre antes de la noche electoral, de modo que entre la una y las dos de la madrugada de España deberíamos tenerlo casi todo. Esto nos dejará comprobar si es cierto que el voto no-presencial favorece a los demócratas. Si no es así, habrá que descartar esta teoría para el resto de estados. Si, cuando se empiecen a contar los votos presenciales, los republicanos empiezan a subir con fuerza, los demócratas tendrán motivos para preocuparse, pero todavía no para alarmarse. Sin embargo, si Biden pierde este estado al final de la noche, se encenderán las alarmas en el cuartel general demócrata, porque sería señal de que otra de las suposiciones clave de las encuestadoras, que no hay voto oculto, era equivocada, y todo estará en el aire. No es probable, pero puede pasar.

