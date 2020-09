Aspas: «Uno va cumpliendo años, pero mis ganas no decaen nunca»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 29/09/2020 09:14 h

El céltico Iago Aspas concedió anoche una entrevista al programa El Larguero, de la Cadena Ser, donde habló, entre otros temas, del duelo frente al Valladolid y el gol con el que abrió el marcador. «Llego un poco trastabillado a la línea de fondo y con la pierna mala, que tiene más dificultad para mí», detalló sobre el tanto al preguntarle por los mejores de la jornada y tras mencionar los de Luis Suárez y Roberto Torres, de «bastante dificultad» también, aunque no los vio todos.

Ahondado en el suyo, contó que al acercarse al portero le dieron «ese toque por detrás para desestabilizar que no suelen pitar penalti» y se tuvo que «escorar un poco». Tampoco se olvidó de la polémica arbitral. «El penatli para unos puede ser y para otros no. La última jugada cuando iba solo, eso sí que me dejó un poco caliente», indicó. En todo caso, admitió que «el Valaldolid hizo una gran segunda parte y mereció el empate más allá del penatli».

El inicio de temporada del equipo

Aspas consdera que el Celta «ha dado un paso al frente» este curso, no solo él mismo. Cree que ha sido importante «comenzar una temporada con el mismo entrenador, que al final vino como parche en la jornada 15 y cogió al equipo caído» para que luego lograran «levantarlo entre todos». «Se está viendo otro Celta con un par de caras nuevas. El equipo va a más, sobre todo fuera de casa», donde afirma que están trabajando mucho para dejar la portería a cero, «a veces con un fútbol no tan bueno como en casa, pero los rivales también juegan».

Tras dos años en la zona peligrosa, ahora tienen «sensaciones distintas». «La gente no está acostumbrada a verse abajo, teníamos compañeros muy jóvenes y cuando estás ahí, juegas bajo presión y es más difícil poder disfrutar cuando tenemos un equipo alegre, por decirlo de alguna manera», analizó. En lo personal, trata de mejorar cada temporada: «Uno va cumpliendo años, pero las ganas no van a desfallecer nunca», sostiene.

EL VAR

Sobre el videoarbitraje, Iago Aspas expresó que es positivo en la medida en que busca «la igualdad en el fútbol», si bien a día de hoy percibe «disparidad de criterios». «Debería unificarse, puede que haya que meter ahí a exjugadores que sepan de qué va esto del fútbol», sugiere el moañés.

Su futuro

A día de hoy, él no se ve en ese rol de exjugador en el VAR. «Quizás en el futuro, no digas de esta agua no beberé». Su preferencia sigue siendo drector deportivo, lo que más le llama la atención. «Me encanta, me gustaría hacer día a día lo que hace Monchi, es un ejemplo», dijo al mencionarle al del Sevilla. No se ve como comentarista porque el forofismo le podría -«no me veo siendo imparcial con el Celta», admite-, y en principio tampoco como entrenador por las decisiones que conlleva: «Sé lo que es no jugar y se pasa mal».

Y se ve como director deportivo en el Celta, donde los fichajes que más le han sorprendido en los últimos años han sido Maxi Gómez y Lobotka por sus rendimientos y las plusvalías futuras. «En ese puesto un buen fichaje tapa vario fracasos. Los aciertos elevan mucho el valor de un futbolista cuando los compras no baratos pero tampoco muy caros», profundizó.

Emre Mor

De Emre Mor subraya Aspas que «ha cambiado la mentalidad», pues el gran futbolista que es ya lo sabían. «Necesitaba cambiar de actitud y demostrar en el campo el genio que tiene», indicó. Comparado con Sisto, «este tiene algo más de fútbol dentro, Pione era un poco más centrado en el terreno de juego que él».

El turcodanés es «un futbolista diferencial». «Tiene un uno contra uno que recuerda a Messi de joven, es explosivo, rápido con el balón en los pies y tiene que conjuntar todas esas cosas y ponerlas en el terreno de juego». No le cabe duda, añadió, de que si está centrado les va a «dar muchísimo».

Su posición en el campo

Aspas se siete cómodo «en el verde», señaló de inicio sobre la pregunta que tantas veces le han hecho sobre su ubicación preferida. Luego concretó. «Me gusta tener libertad uadno juego arriba, pero viendo muchos partidos de fútbol detecto según el rival dónde me puedo encontrar más cómodo en ese partido concreto». En ese sentido, con equipos «con la defensa más adelantada, que juegan al toque y que tienes uqe jugar a la contra», prefiere jugar arriba. Si se trata de rivales más cerrados se ve más «caído a banda derecha para recibir por dentro». «Todo va en función del rival que tengamos», resumió.

La selección

Aspas nunca oculta su deseo de volver a contar par Luis Enrique, pero su planteamiento está claro. «Trato de hacer las cosas lo mejor posible en mi equipo, esperando otra oportunidad. Cuando la tenga, intentaré aprovecharla», zanja. Por el bien de la selección, espera que Ansu Fati mantenga el gran nivel que está exhibiendo. «Lleva dando varias exhibiciones como la del Camp Nou frente al Villarreal. Ha empezado como una moto».

El Barcelona, «buena piedra de toque»

El delantero prefiere a Barcelona para el jueves sin Luis Suárez, «un jugadorazo» con quien hizo buenas migas en Liverpool y que le ayudó mucho aquella temporada. Y entiende que este partido forma parte par el Celta de «una semana especial para refrendar las buenas sensaciones de los últimos partidos». Tras la victoria ante el Valencia en casa, dijo, «es una buena piedra de toque» para ver cómo están.

El Deportivo en Segunda B

Aspas se reafirma en que quiere a un Deportivo en Primera. «Para el fútbol gallego es una pérdida grande que estén en Segunda B. Ahora mismo solo estamos el Lugo y nosotros en el fútbol profesional y me gustaría que volvieran a Primera», indicó recordando que «sería bueno para Galicia, las ciudades y la economía».

Su retirada

Comentó Iago Aspas que su hermano Jonathan, ex del Celta, está «estirando el chicle» de su carrera en Italia y que cada año que cumple baja una categoría pero le da igual. Él se lo plantea de otro modo: «Cuando vea que va más rápido la cabeza que los pies, lo dejaría».