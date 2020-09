«Pero, ¿cómo has hecho eso, Iago?»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 28/09/2020 08:44 h

Lo calificativos hace tiempo que se quedan cortos para Iago Aspas. Así que aunque en las últimas horas se le han vuelto a dedicar los que tantas veces se le han aplicado ya en los últimos años, por encima de ellos ha destacado una pregunta que se hacían el propio Celta y La Liga, entre otros: «Pero, ¿cómo lo has hecho, Iago». Porque el tanto número 104 del moañés con el club vigués en Primera, que le permite igualar con Hermidita en lo más alto de la lista histórica de goleadores célticos en la élite, no fue uno cualquiera. Llegó cuando no tenía ángulo y parecía imposible que encontrara portería. Aparte de que lo lograba un zurdo con la pierna derecha.

Excélticos como Gustavo López o el íntimo amigo de Iago y canterano como él Dani Abalo fueron de los primeros en expresar en redes cómo les había maravillado lo que el delantero céltico acababa de hacer. No faltaron tampoco los elogios de peñas y aficionados del Celta, pero también de otros equipos que se rinden igualmente a a calidad del moañés.

¡Son ya 104 goles de Iago Aspas en Primera con el Celta! Como decíamos, iguala al mítico Hermidita con este gol ante el Valladolid. https://t.co/niDnIxYo3w https://t.co/p4rZdOyvR7 pic.twitter.com/L0ltwCjKnT — Grada de Río (@gradaderio) September 27, 2020

D10S mío 🎩💎👑🙌🙌😍😍 — Dani Abalo (@daniabalo7) September 27, 2020

Que barbaridad @aspas10 que barbaridad de gol — Gustavo Lopez (@cuervolopez) September 27, 2020

Mamá mía Iagito!!! Aspas On Fire!! 🔥🔥🔥 — Peña Sempre Pahiño (@Semprepahino) September 27, 2020

Iago Aspas no es que no necesite ángulo. Es que no necesita ángulo para rematar trastabillado con la pierna mala. — Iván R.G. (@Igarro) September 27, 2020

El gol que acaba de marcar Iago Aspas no lo hacen más de 5 jugadores en el mundo — Luis García (@luisgarcia4) September 27, 2020