Óscar: «Si el árbitro ha jugado al fútbol, no es penalti»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 28/09/2020 08:16 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, afirmó tras el empate ante el Valladolid que prefería «no hablar mucho del árbitro» porque volverán a coincidir con él, pero mostró igualmente su disconformidad con el penalti en contra que les señaló Sánchez Martínez y que les costó ceder el empate tras haberse adelantado.

«Si este árbitro ha jugado al fútbol, está claro que no es penalti», introdujo el catalán respecto a esa jugada. Y se extendió explicando su criterio: «Me han enseñado que si un jugador toca el balón antes que otro, despeja el balón y el otro tropieza no es penalti», recordando que ya les había pasado en Mallorca. «No les puedo decir a mis jugadores que no metan el pie dentro del área», argumentó.

Para Óscar, el equipo estuvo bien en la primera mitad y bajó el nivel tras el descanso. «Sabíamos dónde podíamos atacar al Valladolid. En la segunda parte ellos tenían que apretar, pero tampoco han tenido ocasiones hasta que ha venido la jugada del penalti», indicó. Con todo, incidió en que no estuvieron bien, añadiendo que jugadores como Tapia, Beltrán y Murillo tuvieron problemas físicos. «Estaban cansados y por eso decidimos ayudar a Jeison con otro central. En ese momento hemos vuelto a dominar y tuvimos más ocasiones que antes, que estábamos pasando más apuros», resumió el sabadellense.

También se refirió a la jugada final de Aspas. «Todos hemos visto el agarrón. Yo les digo a mis jugadores que no se tiren, pero creo que en esta jugada nos ha perjudicado que no se haya tirado y haya cogido el balón con la mano», recalcó.

También aludió al hecho de que no hubiera intervenido el videoarbitraje. «Creo que si tienes la humildad puedes ir a revisar y no pasa nada. Todos nos equivocamos. Tendrían que unificar el criterio», finalizó el entrenador del Celta.