Beltrán: «Estamos convencidos de una idea y se está reflejando»

Vigo 23/09/2020 13:44 h

El céltico Fran Beltrán ha destacado hoy que lo que les pide Óscar por encima de todo es compromiso. «Eso no es solo tácticas, sino que depende de uno mismo. Tenemos que ir en la misma dirección y creo que este año se está viendo», comenta. Considera que el equipo está «convencido de una idea», así como de su potencial, y se ha reflejado en los dos encuentros disputados hasta la fecha.

El centrocampista percibe que todos los jugadores se sienten cómodos con la presión alta que plantea el técnico catalán. «Todo el mundo se siente cómodo a la hora de ir hacia arriba. Cuando vas hacia atrás todo el partido, al final el equipo contrario te come», analiza. «Creo que con el estilo de juego de ir a presionar todos cuando perdemos balón, instantáneamente en la misma dirección, ahí es donde el equipo mejora, donde tú mejoras y todos estamos convencidos de la misma cosa», recalca.

Respecto a su trabajo como centrocampista en la presión tras pérdida, detalló que «tiene que ver con tus compañeros» en el sentido de que «si el delantero salta, el mediocentro tiene que acompañar y el central tiene que empujar desde atrás». Apunta que deben ir «en cadena» y si falla el engranaje, «falla todo el equipo». Si el delantero salta y el defensa empuja, prosiguió, «tienes que intentar que no pase esa línea para poder robar ahí», ya que si se roba en tres cuartos hacia adelante o en la zon de medios, «es muy peligroso para el rival porque al rival lo pillas abierto o hay muchos espacios». Por eso Óscar les pide que sean «muy presionantes» en esa zona.

Beltrán dijo desconocer los kilómetros que hizo en el partido de la pasada jornada ante el Valencia. «No he visto lo que corrí, pero como siempre, creo que corrí un poco», indicó divertido. Sobre su posición, al preguntarle si prefiere jugar en el doble pivote con Tapia o más retrasado en un 4-3-3, respondió: «Me da igual mientras juegue, jugando soy feliz en cualquier posición, pero si tengo un compañero al lado que me ayude, él te hace mejor y tú a él. Creo que jugando un poco más arriba o abajo nos complementamos bien».

Conseguir la titularidad «siempre es complicado», sostiene el jugador. «Con buenos jugadores te cuesta jugar, siempre hay mucho nivel en la zona de medios y hay que luchar por un puesto. Siempre es una competencia sana. Al final es un puesto y hay que intentar tenerlo».

Respecto a qué ha cambiado en este Celta respecto a la temporada pasada, ve principalmente un «cambio mental». «Estás en una dinámica mala, te vas a la última jornada y tu mente está un poco más dispersa de lo normal. Solo quieres resetear la cabeza y volver al año siguiente, que es lo que hemos hecho». «Hemos vuelto con una idea clara, todo el mundo empieza de cero, todos los puntos desde la jornada uno sirven hasta la última. Desde el primer momento hemos ido a tope y se está viendo», añade.

Beltrán cree que sería «muy importante» encadenar dos triunfos. «Nuestra cabeza solo está en ganar, ganar y ganar. Tenemos esa espina de las dos últimas temporadas que después de ganar hacemos un partido malo o no conseguimos los tres puntos. Nos daría alas y mucha más confianza de la que tenemos ahora».

Dudas sobre el protocolo

El céltico opinó con sinceridad sobre el protocolo de La Liga: «Es complicado. Acabas un partido sudado, mojado, llueve y te tienes que ir en tu coche o en bus. Te puedes poner hasta malo. Por no coger un virus igual coges otro. Creo que así no podemos seguir», indica. Cree que deberían poder ducharse aunque sea de uno en uno o de dos en dos, pero no irse a casa mojados. «Hay gente que tiene un trayecto de media hora. Puedes constiparte o lo que sea», apunta.

Además, tampoco comparte que no se pueda entrar a los vestuarios. Ni los suplentes, ni tampoco los titulares más allá de tres minutos a ponerse las botas, puntualizó. «Para mí es una chorrada. Compartes campo, instalaciones y todo y por tres minutitos más o menos no te va a pasar nada. Pero son protocolos y hay que seguirlos. Si te dicen que así no te contagias, habrá que hacerlo», zanjó.