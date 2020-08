«Como Celta, no puedo rechazar el patrocinio de casas de apuestas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 14/08/2020 10:01 h

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, respondió ayer sobre el malestar que generó en muchos aficionados el anuncio del acuerdo de patrocinio con una casa de apuestas, algo que ya viene de atrás en el club. «España tiene una regulación, no se me puede pedir que no compita con los demás equipos en igualdad en condiciones. Si tienen que prohibirlas, que las prohíban. Como Celta, no puedo rechazarlo», argumentó.

El presidente subrayó que él no es apostador, que nunca juega, pero entiende que habiendo otros clubes que llevan esta publicidad y perciben importantes ingresos por ello, «no se le puede pedir al Celta que no lo haga». «Éticamente, yo puedo rechazarlo, pero como club el equipo quedaría indefenso frente a otros equipos de La Liga que reciben ese dinero», expuso.

En cuanto a la publicidad de casas de apuestas: «España tiene una regulación, no se me puede pedir que no compita con los demás equipos en igualdad en condiciones. Si tienen que prohibirlas, que las prohíban. Como Celta no puedo rechazarlo». https://t.co/IbM1l4SCWN — Grada de Río (@gradaderio) August 13, 2020

Aseguró entender que a alguna gente le haya molestado este anuncio, pero invitó a que se pongan en su sitio. «Tienen que situarse en nuestro lugar y ver el global de lo que está pasando, no el detalle de un contrato», indicó. Y llegó a admitir que como aficionado, desde fuera, tampoco entendería que la entidad haya tomado esa decisión.