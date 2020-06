«Cuando no tienes la mentalidad que debes tener, un equipo como el Celta te hace un roto»

0

La Voz de Galicia Efe

Vigo 21/06/2020 19:10 h

Asier Garitano, entrenador del Deportivo Alavés, reconoció que la goleada encajada frente al Celta (6-0) en Balaídos puede «hacer daño» a su equipo y pidió «hacer autocrítica» porque, a su juicio, aún no tienen asegurada la permanencia.

«Cuando no tienes la mentalidad que debes tener y no tienes mucho tiempo para recuperarte de un partido para otro, un equipo con el talento del Celta te puede hacer un roto como nos ha hecho. El partido estaba finiquitado a la media hora. Te toca sufrirlo, apechugar y sacar consecuencias. El objetivo aún no lo tenemos cumplido y todo esto nos va a hacer daño», comentó.

Señaló que su equipo llegaba a Balaídos «con una ilusión muy grande» después de la victoria ante la Real Sociedad, pero con «la misma idea» no pudieron frenar a un Celta superior.

«El Celta es en el fútbol muy parecido a la Real, utiliza muchos pases, y te puede dar situaciones de presión. Teniendo la misma idea no hemos podido. Nos ha costado desde el principio llegar a las presiones y ellos ganaban los duelos. Todo ha sido negativo porque no hemos entrado como es debido a jugar un partido de fútbol en Primera. No encuentras explicación», destacó.