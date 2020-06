Denis espera que la victoria sea «o inicio de algo que pode ir a máis»

0

VIGO 21/06/2020 18:20 h

El céltico Denis Suárez destacó que frente al Alavés firmaron «un partido moi bo a nivel colectivo», destacando que se mostraron conscientes de que tenían que «saír fortes porque o Alavés é un equipo complicado e duro de bater». Aunque admitiendo que la expulsión les benefició, comentó que ya antes de la misma estaban «dando un nivel moi alto». «Creo que debe ser a liña que debemos seguir. O partido contra o Vilarreal ensinounos a realidade, que temos que apretar, saír intensos e fortes porque se non imos sufrir. Hoxe demostramos o contrario», indicó.

El salcendese comentó que se encuentra bien, recordando que trabajó mucho en el confinamiento para paliar sus molestias en el tobillo, aunque luego se había resentido. «Unha semana antes do Vilarreal tiven molestias no aductor, na mesma zona que tiven problemas no Arsenal e iso impediume xogar máis minutos contra Valladolid e Vilarreal. Hoxe entrei e creo que tanto o equipo coma min estivemos ben el liñas xerais», indicó. A partir de ahora espera «seguir xogando 90 minutos o mércores, o sábado e cando o míster considere».

Suárez insiste en que tienen que ser «conscientes da realidade» y del objetivo por el que están peleando, que es «non perder a categoría, cousa que prexudicaría o prestixio dos xogadores e para o clube sería moi duro». Reconoce que nadie contaba con pelear esta meta a principio de temporada y cree que ante el Villarreal no tomaron el partido «como había que tomalo», pero que en Valaldolid mejoraron y contra el Alavés ya firmaron un bue partido. Sobre su asistencia, no quiso ahondar y le deció el mérito al autor del gol: «Eu poño o centro e Murillo fai o resto».

El canterano no oculta que el Denis de esta jornada es el que quiere ver siempre. «Eu e todos. Son consciente das expectativas que xerou a miña chegada e espero responder facendo un bo papel no campo», indicó. Espera que esta victoria sea «o inicio de algo que pode ir a máis». Espera que mantengan el nivel para «salvar a tempada» y a partir de ahí