Óscar García dice que su renovación «es una decisión del club»

La Voz de Galicia M. G. REIGOSA

VIGO 21/06/2020 17:24 h

Estaba el partido sobre la mesa, en el mejor contexto posible tras conocer los resultados de los rivales directos, y estaba la expectación sobre la continuidad de Óscar García al frente de la nave celeste, después de que el propio entrenador así lo deslizase 24 horas antes de la contienda.

El equipo resolvió con la mejor nota y media docena de goles, en una jornada redonda. Y a tenor de las respuestas que dio el propio técnico, todo apunta a que la renovación está más que encarrilada: «Siempre he dicho que estoy muy contento aquí, que me gustaría empezar un proyecto desde cero aquí y espero que no sé si hoy, mañana o en los próximos días podremos tener noticias de eso». En otro momento de la rueda de prensa, añadió: «Es una decisión del club —indicó—. Si alguien tiene que decir algo es el club».

Óscar García pudo disfrutar de un partido en el que todo salió a pedir de boca. Quería ver «sangre en los ojos de los jugadores», y el Celta encaró la contienda con mucha decisión. Quería resarcirse del día del Villarreal, y lo consiguió: «Hicimos autocrítica y creo que ya en Valladolid estuvimos muchísimo mejor, más cerca del nivel de hoy que del día del Villarreal. Tuvimos once tiros. Esta vez hemos estado mucho más acertados y este es el camino a seguir. El equipo se ha parecido más al que a mí me gusta».

No espera que después de la exhibición ante el Alavés el Celta pueda caer en un exceso de confianza porque «ganar dos partidos seguidos» sigue siendo una asignatura pendiente. Apuesta por pensar ya en la Real Sociedad y tratar de lograr ese segundo triunfo consecutivo el miércoles.

También se mostró encantado con la incorporación de Nolito: «Estamos muy contentos de que haya venido a ayudarnos. Sabemos Sabemos que lleva tiempo sin jugar, pero no solo espero que nos ayude dentro del campo, que estoy seguro que lo va a hacer, sino también fuera. Es un chico muy positivo, muy competitivo, que va a aceptar cualquier rol que le demos. Tanto él como nosotros estamos agradecidos de que haya venido».