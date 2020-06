«Cada uno ha sacado su mejor versión, pero hay que seguir apretando el culito»

0

Vigo 21/06/2020 16:09 h

El céltico Nolito vivió el estreno soñado en su vuelta a Vigo, con victoria, gol y asistencia, como él mismo destacaba al finalizar el partido frente al Alavés, aunque sin perder de vista que vienen otros dos partidos -ante Real Sociedad y Barcelona- de manera casi inminente. «Estoy contento y feliz de poder volver a la que considero mi casa, siempre lo he dicho. Hemos hecho un buen partido desde el primer momento», destacó.

Agradeció a Brais que le dejara tirar el penalti y de esa manera pudo redondear su reestreno con gol. «He tenido la suerte de que me lo han dejado tirar, he hecho una asistencia y qué mejor que ganar y aún encima meter», admitió el gaditano. En todo caso, recordó que toca «apretar, quien juegue más y quien juegue menos, porque si no cualquiera te gana».

Nolito subrayó que el equipo salió con contundencia a por la victoria. «Quedaban nueve partidos, ahora ocho, y no hay tiempo. El que se duerma va para el pozo. No nos podemos permitir el lujo y desde el primer momento se ha visto en la intensidad, las caídas, las segundas jugadas...». También comentó que les favoreció la expulsión del Alavés, pero recordando que desde el minuto 1 fueron superiores «ante un gran equipo como el Alavés».

Sobre el efecto de su llegada en un equipo donde todo era pesimismo, explicó que son circunstancias y que es «normal» que se sintieran así tras los últimos resultados. «Somos humanos, somos personas. Cada uno ha sacado su mejor versión hoy y hemos ganado. Estos tres puntos son un pequeño alivio», dijo recordando lo que viene. «Tenemos un partido el miércoles, otro el sábado y hay que apretar el culito todos, los que juegan más y menos», incidió.