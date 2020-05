Néstor: «Después de perderme el Mundial, Dios me dio la bendición de venir al Celta»

0

Vigo 16/05/2020 20:37 h

El céltico Néstor Araujo ha respondido a través de un directo en redes sociales a las preguntas de entrenadores y futbolistas de equipos mexicanos. Durante esta entrevista repasó muchos momentos de su carrera y también habló de su llegada al conjunto vigués y de lo que ha vivido en los casi dos años que lleva en Vigo.

El central señaló el hecho de perderse el Mundial como el «momento más complicado» de su carrera. Se lesionó a dos meses de la gran cita y su tiempo de baja, que iba a ser de un mes, se fue hasta los cuatro. «Estaba convocado, pero tuve que decirle a Osorio que no podía», relató indicando que fue «muy doloroso». «No saben cuanto lloré», añadió.

Sin embargo, cree que de aquello llegó algo bueno a la postre. «Me pierdo el Mundial, pero Dios me dio esa bendición de que me compra el Celta y me vengo a Europa. Me perdí una cosa, pero cumplí otro sueño», comentó. Incluso contempla que de haber ido al Mundial, quizás Santos hubiera subido su precio y tal vez el equipo vigués no le habría fichado. «Todo se dio para que Dios me pusiera donde estoy ahora».

Confesó Néstor que cuando llegó al fútbol europeo sintió «muchos nervios» al ver cumplido un sueño que tenía desde niño de «saber cómo era ese fútbol, estar ahí, enfrentarte a los mejores». «Estaba feliz y contento, se hizo todo lo posible por venir y una vez acá, es una gran responsabilidad», valora. Porque recordó Néstor que solo se puede alinear a tres extracomunitarios y él es uno de ellos. «El Celta no pagó poco por mí, fue una compra grande y tienes la responsabilidad de hacer las cosas bien».

Pero el defensor incidió también en la necesidad de concentrarte una vez que estás en el terreno de juego. «Cuando te pones los zapatos, una vez que estás en el campo y te vas a enfrentar a grandes jugadores, no hay vuelta atrás, no tienes tiempo de pensar en nada, solo de concentrarte, dejar todo y, en mi caso, defender muy bien».

Habló, asimismo, de la presión de estar luchando por el descenso. «El nivel es muy grande y hemos estado peleando el descenso. Es una presión grande estar ahí abajo cada semana. Ahora estamos a un punto del descenso», explicó. Néstor lo vive pensando que «en cada partido te la estás jugando, te juegas tu futuro, muchas cosas». Pero está seguro de que vivir este tipo de situaciones le va a «ayudar y servir para aprender».