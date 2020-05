La prioridad de Smolov es seguir en el Celta, según la prensa rusa Pese a la marcha del técnico, con el que no había tenido un buen entendimiento, no entraría en sus planes volver al Lokomotiv

Vigo 16/05/2020 12:14 h

El delantero del Celta Fedor Smolov, cedido en Vigo por el Lokomotiv ruso, no quiere regresar a este club una vez que finalice el préstamo, según ha informado el medio ruso Sport24. Pese a que esta semana se conocía que el hasta ahora técnico del club ruso, Yuri Semin, y había trascendido que jugador y técnico mantenían una relación complicada, su marcha cambia las intenciones de Smolov. El jugador, además, se despedía de él a través de Instagram con una foto de ambos abrazándose y escribiendo: «Gracias por los títulos, leyenda».

Marco Nikolic será el nuevo preparador del Lokomotiv, pero al parecer, Smolov no está por la labor de ponerse a sus órdenes con independencia de que pueda seguir o no en el Celta. La prioridad del futbolista, aseguran, es continuar en España, pero si no es posible, o si el Celta desciende, «buscará otra opción en Europa».

Smolov (Saratov, 19909 fue uno de los fichajes de invierno del Celta y antes de la interrupción del campeonato le dio tiempo a participar en seis partidos y marcar un gol. Desde su llegada siempre se ha mostrado muy contento en el club, aunque durante la cuarentena tomó la decisión de irse a su país. A su regreso, y a diferencia con Pione Sisto, ha retomado los entrenamientos junto al resto de célticos.