Néstor: «Insistir es la única forma de crecer, en el fútbol y en la vida»

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 17/05/2020 16:02 h

Durante cerca de dos horas, el céltico Néstor Araujo respondió ayer a preguntas de técnicos y futbolistas de clubes mexicanos mediante un encuentro online. Además de hablar de su llegada al Celta tras perderse el Mundial y valorar estas dos temporadas, haciendo hincapié en la presión que supone la lucha por no descender, el central también habló de sus inicios y de cómo convive con el error en su faceta de futbolista.

Cuenta Néstor que en este momento de su vida se encuentra «feliz», pero que no ha sido fácil llegar hasta aquí. «Si me pongo a contar detalladamente, ha sido muy complicado», asegura. Recuerda que hubo momentos en que se las vio «difíciles para muchas cosas, desde partidos malos que uno tiene hasta veces que estás a punto de salir de la institución», algo que reveló que le pasó en Cruz Azul. «No sabes qué va a pasar, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero siempre han estado al lado las personas adecuadas. Creo mucho en Dios, me ha mostrado el camino y he intentado seguirlo», recalca.

Se extendió Néstor al reflexionar sobre cómo afrontar las equivocaciones que se cometen sobre el terreno de juego. «Cometo muchos errores y me pongo triste cuando pasa. Es inevitable sentirse mal. Mi consejo es seguir insistiendo, no hay otra forma de crecer, ni en lo futbolístico ni en la vida», dijo a modo de recomendación a sus pequeños interlocutores. «Cuando eres defensa, un error garrafal suele termina en gol en contra. Duele, te sientes mal y eso habla bien de una persona, que sienta perjudicar a su equipo. Pero no puedes quedarte ahí, tienes que aprender e intentar ser mejor».

En ese sentido, recordó un partido con Cruz Azul en el que iban ganando por la mínima y pasado el minuto 80, les remontaron con un autogol de Néstor y un penalti que cometió a continuación y que le costó la expulsión. «Llegué al hotel llorando, inconsolable. Me cogió Enrique Meza y me dijo: «Niño -porque me llamaba siempre niño de la calle-, sé que estás mal, pero dime: ¿qué hacemos? Si quieres colgar las botas, las cuelgo contigo y no seguimos». Cuenta Néstor que esas palabras le quedaron grabadas. «Las tengo para mi vida. La única opción era seguir, insistir, así lo sigo haciendo».

Recordó que todavía hace poco que sufrió una situación complicada frente a Argentina: «Prácticamente me comí tres goles, mucha gente me criticó y lo siguen haciendo», asume. Pero tuvo claro cómo debía reaccionar ante eso. «No me puedo quedar ahí. Me siguen señalando y lo que pienso es en volver a jugar contra Argentina y poder desquitarme. A pesar de lo que te digan, hay que insistir y seguir, no te pueden vencer».

«Trabajaba con mi madre y jugaba, pero nunca dejé la escuela»

Araujo habló también de la importancia que ha concedido siempre a los estudios. «Desde niño jugaba al fútbol, trabajaba con mi mamá ayudándola y nunca dejé la escuela. Incluso cuando me fui a prueba a Cruz Azul, terminé el tercer año de secundaria y cuando supe que me iba a quedar, buqué una escuela», recuerda. En esa época siguió compaginando ambas facetas, hasta que llegó un momento en que tuvo que elegir.

«A los 18 o 19 años tuve que elegir a qué me iba a dedicar porque necesitaba todo el tiempo», indica. Pero considera importantísimo haber estudiado hasta ese momento. «Tenía la escuela que me respaldaba, ese era mi objetivo. Si no me iba bien en el fútbol, no quería volver a Guadalajara sin estudios y sin nada», indica. Llegado a ese punto se vio obligado a dejarlo porque «ya es un nivel competitivo alto, te pagan, es un trabajo, recibes otra responsabilidad y tienes que elegir».

Pero el central comentó también que tiene en mente seguir formándose. «Estoy buscando retomar los estudios enfocados en el fútbol. Uno nunca deja de prepararse, creo que es muy importante», opinó instando a sus interlocutores a no descuidar su formación por el fútbol.