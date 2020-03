Denis Suárez dona 60.000 euros en material sanitario y alimentos

View this post on Instagram

[ᴱˢᴾ] ➡ Dicen que es en los tiempos difíciles cuando se conoce de verdad a las personas y es justo ahora cuando 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗼, 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗲𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝘆 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱, esos valores de los que tanto hablamos en la escuela y que están presentes en el fútbol, son más importantes que nunca. Por eso, hoy queremos haceros partícipes de una 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 que nos enorgullece a tod@s: 𝗗𝗲𝗻𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 @denissuarezfernandez , con la ayuda del equipo de la #EscuelaDeFutbolDenisSuarez, pone en marcha una iniciativa de abastecimiento de alimentos perecederos a través de los establecimientos locales, 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗙𝗿𝗼𝗶𝘇 y 𝗘𝗿𝗼𝘀𝗸𝗶, que será gestionado por el departamento de servicios sociales del 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗹𝗰𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝘀𝗲𝗹𝗮𝘀 @concellosalceda Además suministrará material sanitario al 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗖𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲𝗶𝗿𝗼 para esos héroes y heroínas anónim@s que están luchando contra el #Covid_19, como son nuestr@s médic@s, enfermer@s, celadores, auxiliares, personal de limpieza y en definitiva, a todas esas personas que hacen que cada día quede un día menos para ganar este partido. #EsteVirusLoParamosUnidos