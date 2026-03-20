El BNG exige el cese del nuevo jefe territorial de Educación en A Coruña por comentarios «franquistas e machistas» y el conselleiro defiende su trayectoria

CARMELA QUEIJEIRO

El BNG ha registrado una iniciativa en el Parlamento gallego en la que reclama al Gobierno de Alfonso Rueda el cese inmediato de José Santiago Freire Abeijón como jefe territorial de la Consellería de Educación, cargo en el que acaba de ser nombrado a pesar de tener un currículo que, según los nacionalistas, «escandaliza» a la comunidad educativa. El Bloque pide el cese del exalcalde de Noia «por posicións públicas previas machistas e franquistas e por denuncias sobre irregularidades na xustificación de gastos con fondos públicos». Para Cristina Fernández, diputada del BNG y portavoz nacionalista en esta materia, Freire Abeijón no tiene un perfil acorde a lo que se espera de un representante institucional de la Consellería de Educación.

Fernández ha registrado además una iniciativa en la que demanda la comparecencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para dar explicaciones por un nombramiento, mediante libre designación, que premia a una persona que «usa imáxenes de Franco nas súas redes sociais para festexar victorias do PP e cunha mochila de grandes machistadas e irregularidades na xustificación de gastos públicos».

Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha defendido la trayectoria de Freire, así como su «capacidade de escoitar e de resolver problemas». «O que diría é que antes de prexuzgar deixemos traballar ao actual director territorial de Educación e despoios o evaluemos. Facer de forma preventiva críticas é moi fácil, pero é un exercicio superficial», ha defendido Rodríguez frente a las críticas.

A preguntas de los medios de comunicación este viernes, el conselleiro ha subrayado que Freire es funcionario público de carrera con una trayectoria profesional muy vinculada a la gestión pública y ha insistido en que cumple los requisitos para ser jefe territorial.

En agosto del pasado año, Santiago Freire perdió la alcaldía de Noia al prosperar una moción de censura contra él. En concreto, el socialista Francisco Pérez alcanzó el bastón de mando al contar con el apoyo del BNG, Marea Cidadá y el edil no adscrito, Luis Alamancos. Freire Abeijón fue regidor de Lousame entre 2003 y 2012 y, posteriormente, entre 2016 y 2025 alcalde de Noia. Llegó a regidor de esta localidad tras liderar las listas del PP local en las municipales de 2015, en las que su partido no consiguió la mayoría absoluta y se mantuvo en la oposición durante varios meses, hasta que en febrero de 2016, gracias a una moción de censura apoyada por Noieses Independientes Agrupados (NO.IA) pasó a gobernar en coalición con dicha formación.