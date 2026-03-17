BNG y PSdeG piden a la Xunta «feitos» para evitar la indemnización a los Franco por el pazo de Meirás

Imagen del pazo de Meirás y de parte de sus jardines. ANGEL MANSO

El BNG y el PSdeG piden a la Xunta que pase a los hechos para tratar de frenar la indemnización a la familia de Francisco Franco por el pazo de Meirás y no quedarse en titulares después de que el presidente, Alfonso Rueda, avanzase el lunes que el Gobierno gallego está dispuesto a ir de la mano del Ejecutivo estatal en este proceso judicial, como lo fue desde que se presento la demanda para recuperar la propiedad del pazo. Las declaraciones de Rueda se produjeron después de que el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciase la posibilidad de buscar la forma de evitar que haya que pagar una indemnización a los herederos del dictador, tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que el pazo es propiedad del Estado y que reconoce que la familia Franco tiene derecho a cobrar los gastos de conservación del pazo durante el tiempo que duró su posesión, entre 1975, cuando murió Franco, y el 2020, cuando el pazo pasó a manos del Estado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, señaló que el Gobierno de la Xunta, además de mostrar de palabra esa voluntad de rechazar la indemnización, debe traducir sus declaraciones en «feitos decididos» para defender la memoria histórica y democrática del pueblo gallego. Rodil explicó que el Bloque propuso al resto de los grupos una declaración institucional para reconocer como «feito histórico» la recuperación de la titularidad pública del pazo después de la sentencia. Esa declaración incluye un segundo punto en el que se reclama el rechazo del Parlamento de Galicia a la indemnización a la familia Franco al considerar que supondría compensar económicamente «a quen roubou, expoliou e gozou» durante décadas de un bien público. La diputada apeló al consenso de los grupos parlamentarios y recordó que ya en el año 2017 la Cámara aprobó por unanimidad reclamar la recuperación para el patrimonio público del pazo «sen que implique un novo coste para o pobo galego, que xa o asumiu en 1938».

La propuesta de los nacionalistas también apoya la transferencia a Galicia del pazo y pide que la gestión del edificio sea compartida, entre la Xunta, el Gobierno central y el Concello de Sada, de manera que se garantice la participación de la sociedad gallega en la definición de los usos y en la gestión del inmueble, que «debe estar centrado na recuperación da memoria histórica e democrática do pobo galego».

Mientras, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, dijo que el Gobierno central tiene un posicionamiento claro sobre este asunto y apuesta por intentar frenar el pago de la indemnización por lo que considera que fue «unha apropiación indebida» del pazo de Meirás por parte de la familia del dictador. La dirigente socialista, que adelantó que su formación preguntará en el pleno a la Xunta sobre este asunto, dijo que el Ejecutivo gallego debe estar al lado del Gobierno de España «para defender os intereses dos galegos e das galegas».

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, mostró su respeto por la decisión del Tribunal Supremo y dijo que se podría llegar a un acuerdo entre los partidos si lo que pretende la oposición es que se estudie la posibilidad de que se pueda evitar esa indemnización. Pero advirtió que no encontrarán al PPdeG si lo que se busca es «chamar a non aceptar un pronunciamiento xudicial». Pazos destacó el hecho de que el pazo de Meirás se recupere para el patrimonio público, un logro en el que, recordó, el Parlamento de Galicia «ten moito que ver e de maneira moi significativa». Insistió en que el PP es muy respetuoso con las decisiones judiciales, al tiempo que reconoció que en este caso hay una parte que satisface a todos, como es la confirmación del pazo como parte del patrimonio público, pero otra, «deixa un sabor agridoce». Por eso, aclaró que el PP está dispuesto a estudiar «se hai posibilidade, dentro do ámbito xudicial, de presentar un recurso ben articulado e con fundamento civil».

El Gobierno peleará «ata o final»

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también habló este martes del pazo de Meirás, y se alegró de que el presidente de la Xunta haya mostrado su disposición a ir de la mano con el Estado en el proceso judicial para evitar la indemnización a la familia Franco. Blanco aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «sempre tende a man á Xunta para todo», por lo que celebra que Rueda «actúe en beneficio e interés de todos os galegos». Sobre la posibilidad de que se pueda evitar esa indemnización, subrayó que el Gobierno va a pelear hasta el final: «Imos loitar para que non haxa ningún tipo de indemnización ou, se a hai, que sexa a mínim posible».