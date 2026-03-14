Galicia en los archivos desclasificados de la CIA: espías, planes de guerra y misterios

A la izquierda, portada del informe especial de la CIA «Spain: a future without Franco» («España: un futuro sin Franco»), publicado en marzo de 1972. A la derecha, mapa de Europa donde Galicia tiene como localidades destacadas a Ourense, A Coruña, Vigo y Ferrol

The World Factbook (El Libro de los Hechos Mundiales) ha dejado de existir. La Administración Trump ha puesto fin al canal con el que la CIA interpretaba el mundo para los estadounidenses, identificaba supuestas amenazas