Galicia en los archivos desclasificados de la CIA: espías, planes de guerra y misterios

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

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A la izquierda, portada del informe especial de la CIA «Spain: a future without Franco» («España: un futuro sin Franco»), publicado en marzo de 1972. A la derecha, mapa de Europa donde Galicia tiene como localidades destacadas a Ourense, A Coruña, Vigo y Ferrol
A la izquierda, portada del informe especial de la CIA «Spain: a future without Franco» («España: un futuro sin Franco»), publicado en marzo de 1972. A la derecha, mapa de Europa donde Galicia tiene como localidades destacadas a Ourense, A Coruña, Vigo y Ferrol

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15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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