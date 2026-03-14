Galicia en los archivos desclasificados de la CIA: espías, planes de guerra y misterios
VIGO / LA VOZ
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Vigo y A Coruña fueron sugeridos como plazas para bases navales en un posible conflicto con la URSS. El ejército británico operaría desde el puerto olívico15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
The World Factbook (El Libro de los Hechos Mundiales) ha dejado de existir. La Administración Trump ha puesto fin al canal con el que la CIA interpretaba el mundo para los estadounidenses, identificaba supuestas amenazas