La París de Noia amenizará la cena con mil inmigrantes gallegos en Suiza en la que hoy participará Alfonso Rueda

La París de Noia en una actuación en la Porta do Sol de Vigo el pasado febrero, por los carnavales. Oscar Vázquez

La Orquesta París de Noia será la gran atracción del gran acto de la colonia gallega en Suiza que hoy se celebrará en Zúrich, con presencia del titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

El motivo de la fiesta es el 45 aniversario de la Asociación Cultural As Xeitosiñas, la entidad organizadora, considerada un referente de la difusión de la galleguidad en Suiza.

La celebración tendrá lugar en el pabellón deportivo Unterrohr de Schlieren, una localidad del área metropolitana de Zúrich, que tiene capacidad para un millar de personas.

Ese es el numero de invitaciones gratuitas que distribuyó la entidad. Se agotaron el 2 de marzo, cinco días antes de que se cerrase el plazo de inscripción. Ese día también se cerró la lista de espera, con un centenar de personas anotadas.

El acto, bautizado como «Galicia Calidade. Encuentro en Zúrich de la cultura, tradición y gastronomía gallega», comenzará a las cinco de la tarde y finalizará a las dos de la madrugada. Además de la actuación de la París de Noia, tocará el grupo Pelepau y la banda tradicional de gaitas que da nombre a la asociación. Además de música, se ofrecerá una cena especial de productos gallegos, incluyendo lacón con grelos pero también tortilla y paella. La cena cuesta 25 francos suizos, algo menos de 28 euros, e incluye postre. También se servirán bebidas del país y queimada.

Además de la Xunta y del Xacobeo 2027, en el acto colaboran firmas gallegas y empresas locales relacionadas con Galicia.

Segundo viaje del 2026

La salida a Suiza es la segunda al extranjero que hace el presidente Rueda este año, si se tiene en cuenta el corto viaje que hizo a primeros de mes a Bruselas para entrevistarse con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, y participar en el pleno del Comité Europeo de las Regiones.

El titular de la Xunta no viajaba al exterior desde marzo del 2025, cuando estuvo en Argentina y Uruguay para interesarse por la situación de las empresas gallegas e impulsar políticas de captación de talento.

La de hoy es su segunda visita a Suiza desde que llegó a la presidencia de la Xunta. En octubre del 2023 estuvo en ese país y en Liechtenstein para visitar a la colonia gallega y a las entidades que la agrupan.