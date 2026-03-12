Rosa Crujeiras, la primera rectora de la historia de Galicia: «O desenvolvemento económico e social de Galicia non se entende sen a USC»

Rosa Crujeiras, acompañada de su equipo, durante la celebración de su victoria en la segunda vuelta, en la que se impuso con el 61 % de los votos a Maite Flores y la convirtió en la rectora de la USC. SANDRA ALONSO

Rosa Crujeiras Casais (Ribeira, 1978), la primera rectora de la historia de Galicia, seguía este jueves asimilando su victoria en las elecciones de la USC. La barbanzana habló en los micrófonos de Radio Voz, donde aprovechó para agradecer el apoyo recibido y para adelantar los primeros retos de un mandato que durará seis años: «Percibimos moitas ganas por parte da comunidade de comezar a traballar nesta nova etapa». A las preguntas de Antía Díaz Leal, admitió que las mujeres han tenido dificultades para acceder a los puestos de mayor responsabilidad dentro de la universidad. «Non deixa de ser un reflexo da sociedade. Sempre nos resulta máis complicado, tanto na carreira académica coma na de xestión», explicó Crujeiras, que criticó: «Cando chegamos a postos de responsabilidade seguimos sendo ante todo mulleres. Teño moitas veces a impresión de termos que demostrar sempre moito máis».

La catedrática de Estatística e Investigación Operativa aplaudió la valentía de las otras tres candidatas a rectora, Maite Flores Arias, María José López Couso y Alba Nogueira López: «Fixemos historia as catro que demos o paso. Agora o que toca é asegurar que despois dunha reitora virán moitas máis á universidade». Pronto serán las elecciones en la de Vigo, recordó: «Creo que é importante, e seino ben, ter referentes nas que te poidas ver reflectida para, ás veces, animarte a dar un paso á fronte».

Más unidad

Crujeiras hizo un alegato para defender que la USC cuenta con personas preparadas y con talento para abordar los retos del futuro. Cree que parte del éxito electoral partió de haber escuchado, dialogado y recogido propuestas de toda la comunidad universitaria. La matemática hizo hincapié en la importancia de mantener la autonomía de la institución y de crear «unha universidade máis unida, onde o diálogo e os consensos sexan os que movan a toma de decisións e o goberno da universidade». El relevo generacional será uno de sus mayores retos, ya que la USC es una de las más envejecidas de España. También defendió la importancia de aumentar la estructura investigadora. Para ello, tendrá que negociar un nuevo plan de financiación con la Xunta: «Sabemos que nos financiamos con cartos públicos, pero tamén temos que reclamar un financiamento adecuado para a nosa actividade».

Sobre la descentralización de Medicina, dijo que el pacto firmado lo habrá que «cumprir e facer cumprir». Insistió en la importancia para toda la sociedad de la entidad que ahora le tocará encabezar: «O desenvolvemento económico e social de Galicia non se entende sen a USC, e sen as outras universidades do sistema. Nós levamos máis de 500 anos construíndo identidade en Galicia, contribuíndo ao desenvolvemento do país, sendo un elemento de cohesión social. Iso tense que recoñecer». Como cierre, Crujeiras apuntó que cree que la universidad pública necesita cambios en las reglas de juego, ya que en los máster la falta de plazas hace que el estudiantado «se vexa obrigado a ter que moverse á universidade privada. Creo que isto temos que corrixilo».

Su equipo: Villoslada, Juanatey, Villalba y Bande formarán su núcleo duro

Crujeiras Casais no afrontará sola el reto de liderar la universidad más grande de Galicia.

Juan díaz villoslada

Gerente. Un puesto clave dentro de la USC será para Juan Díaz Villosalada, que ya ocupó este cargo en la UDC entre el 2012 y el 2016. Se trata de una persona con un marcado perfil político, ya que fue diputado autonómico con el PSdeG y concejal en A Coruña. Discrepancias con Inés Rey le llevaron a abandonar el partido. En el 2024 fue en la lista al Parlamento Europeo con Sumar Galicia, que todavía lo mantiene en su organigrama.

josé ramón juanatey

Delegado en Ciencias da Saúde. El prestigioso cardiólogo irrumpió con fuerza en las elecciones. Será el delegado de Crujeiras en Ciencias da Saúde, por lo que tendrá que afrontar el proceso de descentralización del grado de Medicina. Juanatey fue muy crítico con el texto firmado, lo mismo que Crujeiras, aunque ella ha asegurado que no será quien lo rompa.

Alicia VILLALBA Sánchez

Secretaria. El único traspié de Crujeiras en las elecciones fue el adiós de Luís Míguez Macho, su candidato a secretario xeral de la USC, tras la aparición de un blog de marcada ideología conservadora. La ribeirense finalmente lo sustituyó por Alicia Villalba Sánchez, profesora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social.

rOBERTO BANDE RAMUDO

Vicerrector en Lugo. Roberto Bande será la pata de Crujeiras en el campus de Lugo, donde la rectora cree que hay que seguir trabajando en su especialización de la mano del proyecto Campus Terra.