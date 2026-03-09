Carmen García, Jacobo Porteiro y Belén Rubio, candidatos al rectorado de la Universidade de Vigo

De izquierda a derecha, Carmen García, Jacobo Porteiro y Belén Rubio, candidatos al rectorado de la UVigo.

La carrera para liderar la Universidade de Vigo (UVigo) dio ayer el pistoletazo de salida. Los tres candidatos conocidos hasta la fecha para suceder a Manuel Reigosa al frente del rectorado de la academia olívica, Carmen García Mateo, Belén Rubio y Jacobo Porteiro, registraron ayer oficialmente sus candidaturas a las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de mayo, y dejaron claras sus intenciones. La única que optó por el registro presencial, Carmen García Mateo, eligió Pontevedra para desvelar los detalles de su candidatura, que incluye a las profesora de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Marián Fernández, como aspirante a vicerrectora en la ciudad del Lérez; y a Montserrat Cruz, de Enxeñaría Informática, como candidata en Ourense.

Junto a ellas, García Mateo, catedrática de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (ETSE), destacó que su proyecto busca redefinir el liderazgo de la institución, «reivindicando o papel da muller da sociedade» y se fijó como prioridad la puesta en marcha de un proyecto que dote de más autonomía y peso estratégico a los campus. «A idea fundamental, lideradas por Carmen, é darlle ao campus de Pontevedra o sitio que nunca debeu deixar de ter porque somos unha universidade, non un campus e dúas periferias. Temos que entre todos facer unha única universidade», expuso Villarino.

Los otros dos candidatos optaron por presentar sus solicitudes de participación en los comicios por vía electrónica. Belén Rubio, catedrática del Centro de Investigación Mariña, aseguró, como recogió Europa Press, que se presenta «como un acto de compromiso» con la universidad y con toda la comunidad académica que hace posible la existencia de la UVigo. «É un paso que dou que nace da reflexión e dunha convicción rotunda da que a institución ten un grande potencial e xuntos poderemos facela medrar», añadió.

Para el otro aspirante a rector que ayer oficializó su candidatura, Jacobo Porteiro, la clave es pensar en una universidad «máis moderna, máis aberta e máis preparada para o futuro». Es el objetivo que soslayó el catedrático de Enxeñaría Mecánica en un vídeo publicado en sus redes sociales. «Hoy damos un paso importante para abrir una nueva etapa en la Universidad de Vigo», aseguró.

El registro oficial de candidaturas terminará el viernes, y no será hasta el día 27 cuando se proclamarán provisionalmente las listas. La proclamación definitiva será el 16 de abril, y la campaña se desarrollará entre el 20 de abril y el 4 de mayo. Durante las elecciones, que se celebrarán el 6 de mayo —y cuya hipotética segunda vuelta sería el 15 de mayo— estarán llamados a las urnas 21.226 miembros de la comunidad universitaria.

Reflexión en Santiago

Mientras tanto, en Santiago, la campaña agota sus últimas horas antes de la jornada de reflexión. El jueves, Rosa Crujeiras y Maite Flores se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones por alcanzar el rectorado de la Universidade de Santiago (USC) y relevar en el cargo a Antonio López. Quién ocupará su puesto lo decidirá en unas horas la comunidad universitaria en Santiago y Lugo.