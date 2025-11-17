Jacobo Porteiro calienta la carrera por el rectorado de la Universidad de Vigo

cedida

«Querida comunidade universitaria, quero anunciarvos a miña intención de presentarme como candidato á Reitoría da Universidade de Vigo, liderando o proxecto ConSenso, e propoñervos un reto: acometer unha renovación institucional mediante decisións audaces e ambiciosas, construídas desde un amplo acordo, que nos permitan impulsar un cambio valente para a nosa universidade. Convídovos a sumarvos ao noso proxecto. Mañá, martes 18 de novembro, ás 10:00 no Edificio Redeiras, realizaremos a presentación oficial. Agardámosvos!».

Con este mensaje de Jacobo Porteiro se despertaba esta mañana la comunidad de la Universidade de Vigo para anunciar que se suma a la carrera por dirigir el rectorado de 2026 a 2032.

Jacobo Porteiro Fresco (Vigo, 1976) es catedrático en el área de Máquinas y Motores Térmicos en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, donde también es investigador principal del Grupo de Tecnologías Energéticas (GTE) dentro del centro CINTECX. Su trayectoria investigadora se centra en la ingeniería térmica, con especial atención a la combustión, la eficiencia energética, la modelización CFD (dinámica de fluidos computacional) y las energías renovables. Ha liderado y participado en numerosos proyectos de I+D, incluyendo iniciativas sobre combustibles renovables, reducción de emisiones y economía circular en la industria y el transporte.

En el ámbito científico, ha dirigido 11 tesis doctorales y cuenta con una amplia producción investigadora, con más de 130 publicaciones en revistas científicas de alto impacto, acumulando más de 6.000 citas y un índice h de 37 según Google Scholar. En el ámbito de la gestión universitaria, ha sido subdirector de la Escuela de Ingeniería Industrial, director del Departamento de Ingeniería Mecánica (2012-2018), director del Área de Sostenibilidad (2018-2022) y adjunto al rector para la sostenibilidad (2022-2024). Desde 2014, representa a España en el Comité de Combustión de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), comité que presidió en los años 2017 y 2018.

Porteiro lidera el proyecto ConSenso y se une a Belén Rubio, de H2040, que es el grupo de Reigosa, actual rector, y Carmen García Mateo, de la corriente Nós-Universidade.