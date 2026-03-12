La red aérea gallega pierde 2.000 pasajeros al día

Un avión de Vueling despegando del aeropuerto de A Coruña, en una imagen de archivo CESAR QUIAN

La red aérea gallega está lejos de estabilizar su volumen de tráfico de pasajeros y volver a crecer, como venía haciendo hasta el año 2024. El balance a mes de febrero que hoy ha difundido Aena señala un incremento en la caída en lo que va de ejercicio, pese a las reuniones que el operador aeroportuario, Xunta, los tres concellos con aeropuerto y empresariado han mantenido en los últimos meses para paliar la pérdida de viajeros, de destinos y rutas que sufre la red aeroportuaria gallega, marcando una tendencia contraria a la estatal, que vuelve a marcar nuevos récords de usuarios.

Según dicho registro oficial, el conjunto de los tres aeropuertos de la comunidad está perdiendo al día 1.967 pasajeros respecto al primer bimestre del año pasado. El aeropuerto de Santiago sigue sin levantar cabeza desde el repliegue ejecutado en dos fases por Ryanair, perdiendo en febrero un 29,8 % de sus usuarios y un 29,5 en el acumulado del año. De un año a otro, la terminal compostelana ha bajado en 110.373 viajeros, una tendencia que amenaza con mantenerse en gran parte del año, al sumarse la incertidumbre del sector aéreo a causa de la guerra de Oriente Medio, la cancelación de nuevas rutas anticipada para la temporada de verano y el cierre al que se someterá el aeropuerto del 23 de abril al 26 de mayo para renovar su pista. Lavacolla no cerraba un mes de febrero con niveles de tráfico tan bajos desde el año 2007, con apenas 130.000 pasajeros, mientras Alvedro se aproximó a los 100.000.

La pista coruñesa es precisamente la única que logra crecer en Galicia en este año. Si Lavacolla es la que más cae de toda España (bajada solo superada por el aeródromo Matacán de Salamanca, donde no pasaron ni 700 pasajeros al mes), Alvedro cierra febrero con un exiguo 0,3 % de crecimiento, pero con números positivos en todo caso, y en el acumulado del año se coloca cerca de la media estatal de Aena, con un 2,1 % de aumento en su tráfico de viajeros, solo un 0,6 % inferior a los datos de toda la red pública. En lo que va de ejercicio, el aeropuerto herculino mejora las cifras del precedente en 4.000 viajeros y se ubica en el puesto 18 en el ránking de Aena. Eso sí, como en el caso de Santiago (puesto 16), su futuro inmediato no es en principio positivo, pues A Coruña se quedará en el inicio de la temporada de verano (29 de marzo) sin los vuelos a Valencia y Málaga a cargo de Volotea, que lejos de ampliar presencia en la comunidad para tapar el hueco dejado por Ryanair, opta por abandonar Galicia, por ahora.

Peinador (puesto 21 en número de pasajeros), suma un segundo mes en números rojos con una caída del 4,4 % en febrero y del 6,3 % en el acumulado del 2026. Pierde en este bimestre casi 10.000 pasajeros, haciéndose notar la nueva marcha de Ryanair y la pérdida de su condición de aeropuerto internacional para vuelos regulares, situación inédita en toda la cornisa norte de España. Los registros del aeropuerto de Vigo en febrero se quedan a 32.000 viajeros de su mejor marca, que sigue anclada en el año 2008.