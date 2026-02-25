Los tres aeropuertos gallegos recibirán 208 millones de los 13.000 que invertirá Aena en su red en cinco años

Imagen del aeropuerto de Alvedro tras las obras de ampliación de la pista.

Los tres aeropuertos gallegos recibirán hasta el año 2031 un total de 200 millones de euros para llevar a cabo mejoras en sus infraestructuras. El Consejo de Administración de Aena aprobó hoy el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el auténtico plan estratégico de las terminales aéreas del país, que recibirán como ya había adelantado el presidente del Gobierno en septiembre una inyección de casi 13.000 millones de euros para su modernización y adaptación el creciente flujo de viajeros que está soportando. Parte de dichas inversiones se costearán con una subida media a partir del 1 de marzo del 6,44 % en las tarifas aeroportuarias a abonar por las aerolíneas por diferentes conceptos de uso de las terminales, incremento que en el caso de las infraestructuras aéreas gallegas significará una subida de 35 céntimos por viajero en el caso de Lavacolla y de 25 en Alvedro y Peinador, cantidades que podrían bajar hasta los 25 y 10 céntimos respectivamente, si se aplican los incentivos por aumento de pasajeros y mantenimiento de rutas establecidos por Aena. La media de la subida de tarifas se sitúa en toda la red en 43 céntimos, siendo rechazada dicha medida por la Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA).

Según ha dado a conocer Aena hoy en un encuentro con los medios de comunicación realizado por su presidente, Maurici Lucena, el aeropuerto de Santiago será el más beneficiado de los tres gallegos por el nuevo DORA, al ser presupuestadas las obras que recibirá en 107,9 millones de euros, frente a los 41,5 millones consignados en el plan que concluye este año y que tendrá en la renovación de su pista la realización estrella. Como ya se había adelantado el año pasado, el aeropuerto compostelano accederá a una de las intervenciones de mayor impacto en los usuarios como es la requerida ampliación de plazas para el aparcamiento de vehículos. Además, contará con implantación de planes de mejora en sus procesos de gestión y calidad en la terminal, con la adecuación de viales y espacios públicos, inclusión de nuevos elementos electromecánicos, cubiertas y climatización del acceso a las pasarelas, renovación de aseos y suelos; también se intervendrá en el campo de vuelo y la plataforma, con la mejora de su dotación eléctrica, nueva pasarela, reforma de las plataformas de estacionamiento de aeronaves P3 y P4, o cambios en el sistema de agua potable; optimización de la seguridad del recinto aeroportuario con el refuerzo del vallado perimetral y de los pasillos antirretorno; un incremento también de las condiciones de seguridad en la pista y pavimentos de rodadura; la actualización de los sistemas de información y comunicaciones de Lavacolla, y la renovación y mejora de sus sistemas eléctricos y antiincendios

Aena traza su plan para Galicia: ampliación del aparcamiento de Lavacolla, mejoras visuales en Alvedro y más seguridad en Peinador C. Punzón

Para el aeropuerto de A Coruña, el nuevo DORA reserva 50 millones de euros, frente a los 21,9 millones del período 2021-2026. Dicho importe se prevé sea utilizado en mejorar la gestión de los vuelos procedentes de fuera de la Unión Europea; la construcción de un nuevo parque de bomberos y cocheras para el parque móvil aeroportuario, además de varias adecuaciones a llevar a cabo en el campo de vuelo y plataforma, como un aumento del ancho de la franja de la pista y algunas mejoras en ayudas visuales a la navegación.

Por último, Aena cuenta con invertir 49,4 millones de euros en Peinador, prácticamente la misma cantidad que en el actual quinquenio, para renovar pasarelas de embarque, calderas y climatización, su zona de autobuses interna, la señalética del aeropuerto, los depósitos agua potable y contraincendios, recientemente enganchados a la red de suministro general, así como la renovación de equipos de mantenimiento del abastecimiento eléctrico. Los planes del gestor aeroportuario pasan por mejorar también los viales interiores de acceso a la pista, los de uso de la aviación general, reforzar como en Santiago el vallado del aeropuerto y su sistema de seguridad, así como ampliar la franja de reserva operativa, acometer reformas en el aparcamiento y adquirir un simulador para el servicio de extinción de incendios.