La fiscala superior de Galicia advierte de las dificultades de las mujeres para acceder a altos cargos

La fiscala superior de Galicia, durante su intervención en el foro de La Voz de Galicia sobre la mujer. GONZALO BARRAL

Lo primero que tiene que hacer la mujer es promocionarse a sí misma. Esa reflexión de Concepción Arenal, «unha feminista de pro», fue recordada por la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, como argumento de cierre de su intervención en el foro Mulleres con Voz, organizado por La Voz de Galicia en sede del grupo Nordés Club, para analizar los logros alcanzados y los desafíos pendientes en la lucha por la igualdad real de oportunidades. La fiscala reconoció los avances conseguidos en los últimos años, pero recordó que sigue existiendo una gran brecha salarial entre hombres y mujeres y una enorme dificultad para llevar adelante la conciliación laboral, lo que, a su juicio, determina que las mujeres tengan más problemas para acceder a puestos de responsabilidad en las empresas privadas y en las públicas. «Estamos no terceiro milenio, pero pese a todo, son son moi poucas aínda as mulleres que acceden a postos de alta dirección. É verdade que as mulleres empezan a formar parte das organizacións, nos postos de tipo medio, pero todavía queda moito camiño que andar para chegar aos directivos», dijo Carmen Eiró, que aseguró que falta mucho por hacer. «É certo que cada unha de nós temos que defender a nosa valía. E temos que defender os nosos dereitos, non só a nivel económico e cultural, senón tamén nas relacións persoais, familiares e afectivas. Pero tamén é certo que desde a Administración laboral e administrativa, deberíanse promover iniciativas para facilitar substitucións e reforzos que permitan a conciliación da muller e así poder acceder en condicións de igualdade aos altos postos de responsabilidade», añadió.

En el encuentro también participaron empresarias de éxito como la productora audiovisual y fundadora de Vaca Films, Emma Lustres; la gerente de la cooperativa de armadores de Ribeira, María José Casais; la directora de Mar de Frades, Paula Fandiño, y la socia de la cooperativa Campo Capela, Ana Vence. Todas contaron sus experiencias como mujeres directivas en sectores tradicionalmente dominados por los hombres. Para conocer el grado de igualdad en el sector público, el foro contó con la experiencia de cuatro mujeres con cargos de responsabilidad en ayuntamientos: las alcaldesas Mariola Sampedro, de Ribeira; Sandra Permuy, de Fene; Nidia Arévalo, de Mos, y Ángeles Novo, concejala de Muller e Igualdade de Lugo. Reconocieron las dificultades que tuvieron como mujeres para llegar a los puestos que ahora ocupan y para poder conciliar la intensidad de sus trabajos de responsabilidad pública con su vida privada.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Mulleres con Voz, o camiño cara unha igualdade real La Voz

El cierre de la jornada corrió a cargo de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que reconoció que «ser muller aínda supón un hándicap gravoso», aunque destaco el poder «transformador» del feminismo: «Ningún avance social resulta equiparable. Ningunha revolución cambiou tanto a sociedade, a economía, a cultura, a sexualidade e os afectos». La conselleira apostó «polo predominio do feminismo efectivo sobre o postural» y lamentó que «o feminismo que hoxe celebramos está ameazado por numerosos intentos de apropiación idenbida, unha apropiacion perversa cando se quere converter en apéndice dun partido ou tendencia política».

1/4 Fabiola García,conselleira de Política Social. GONZALO BARRAL 2/4 La empresaria Paula Fandiño, de Mar de Frades; María José Casais, gerente de la cooperativa de armadores de Ribeira, y Ana Vence, de la cooperativa Campo Capela. GONZALO BARRAL 3/4 Emma Lustres, productora audiovisual y fundadora de Vaca Films. GONZALO BARRAL 4/4 Las alcaldesas de Sandra Permuy, de Fene; Mariola Sampedro, de Ribeira; Nidia Arévalo, de Mos, y Ángeles Novo, concejala de Lugo, acompañadas por la periodista de La Voz Gladys Vázquez, que condujo el debate. GONZALO BARRAL Las protagonistas del foro Mulleres con Voz Gonzalo Barral

Fabiola García dijo que el empuje del movimiento feminista requiere «que non haxa muros entre as mulleres, senón pontes e síntese». Y recordó que los grandes logros de las mujeres se obtienen «cando as fronteiras ideolóxicas non impiden que nos demos a man para camiñar xuntas, reclamar xuntas e avanzar xuntas».