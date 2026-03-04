El sindicato O'Mega y la consellería de Sanidade se reunirán este jueves para tratar de poner fin a la huelga en primaria

Concentración de médicos en huelga en la Casa do Mar de A Coruña ANGEL MANSO

La Consellería de Sanidade y el sindicato O'Mega se reunirán este jueves para retomar las negociaciones que podrían facilitar poner fin a la huelga de médicos indefinida en atención primaria que arrancó el lunes. Será a las 11 de la mañana, con un guión centrado, entre otras cuestiones, en la definición de la jornada laboral, la limitación de las agendas médicas, los ajustes retributivos para pediatras, odontólogos y farmacéuticos o la voluntariedad de las guardias de los sábados en los puntos de atención continuada (PAC).

El conselleiro Antonio Gómez Caamaño ya había indicado ayer que estaba previsto retomar los contactos, pero ha sido la central sindical la que ha confirmado ahora cuándo tendrá lugar el encuentro.

Las conversaciones se rompieron el viernes con reproches cruzados entre ambas partes. El departamento sanitario reivindicaba su «gran esforzo negociador», mientras que el sindicato alegaba que fue la consellería la que «rompió unilateralmente» un «principio de acuerdo» sobre la limitación de las agendas médicas, al condicionar la continuidad de la negociación a la desconvocatoria de la huelga. Una petición que Sanidade calificó de «cautelar».

A la espera de que mañana se retomen las negociaciones, la tercera jornada de huelga celebrada este miércoles en la Atención Primaria gallega mantiene cifras de seguimiento similares a las del lunes y el martes. Sanidade habla de casi un 6 % de media esta mañana, siendo el área sanitaria de Vigo la de más incidencia, con un 10,29 %, y la de Ourense, Verín e O Barco, la de menos con un 0,9 %. El respaldo en el área sanitaria de A Coruña e Cee sería del 4,42%; en la de Ferrol, 9,38%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 7,14%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 3,25%; y en la de Pontevedra e O Salnés, 5,83%.

El sindicato convocante, por su parte, vuelve a hablar de un seguimiento de en torno al 70 %, con unos servicios mínimos «abusivos» y nuevas concentraciones de profesionales ante distintos centros de salud.

A falta de sumar las consultas canceladas este miércoles, en los dos días anteriores la consellería calcula que hubo que suspender más de 11.260 citas en toda la comunidad.