La huelga de médicos suspendió esta mañana algo más de 5.500 consultas de atención primaria en Galicia

Cartel explicativo de la huelga situado en el centro de salud de Coia, en Vigo M.Moralejo

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega alcanzó este martes en el turno de mañana un seguimiento del 6,05 %, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. Traducido en consultas canceladas, esto ha supuesto la anulación de más de 5.500 citas.

Por áreas sanitarias, de nuevo según cifras de la Xunta, el seguimiento en el área de A Coruña e Cee fue del 6,47%; en la de Ferrol, 7,81%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 6,92%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,79%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,78%; en la de Pontevedra e O Salnés, 4,85%; y en la de Vigo, 10,47%.

El paro ha estado acompañada de concentraciones de profesionales en distintos centros de salud de la comunidad. Según O'Mega, el sindicato convocante, la participación en esta segunda jornada de huelga consecutiva ha aumentado, elevando el seguimiento al 70 % y asegurando que, salvo lo urgente, están «paralizadas» pruebas, resultados y consultas no de urgencia.

Leer más: Los pacientes acusan las esperas y los efectos de las protestas sanitarias

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado este martes, durante una visita al hospital de Calde, en Lugo, que próximamente mantendrá una reunión con el sindicato O'Mega para tratar de llegar a un acuerdo que suspenda las movilizaciones previstas que suponen una huelga indefinida. «Pero para chegar a un acordo, fai falta que as dúas partes intenten chegar a el», apostilló Caamaño, sin poner fecha concreta para la reunión.

Pablo Rodríguez, delegado de O'Mega, señaló este martes en una concentración realizada en A Coruña que «la Consellería solo convoca grupos de trabajo». «No vemos resultados ni medidas reales. No ha habido otra manera de salir del problema que convocar una huelga indefinida», aseguró, pese a reconocer que el pasado viernes hubo una primera reunión en la que parecía haber «un punto de encuentro» que se frustró porque «Sanidade rectificó y condicionó la negociación a la desconvocatoria de huelga».

Por su parte, la consellería incide en que fue el rechazó del sindicato a desconvocar «cautelarmente» la huelga lo que impidió alcanzar un acuerdo.

El paro de los profesionales de primaria promovido por O'Mega llega tras los convocados en febrero contra la reforma del estatuto marco para los profesionales de la sanidad propuesto por el Gobierno central, protesta que se repetirá entre el 16 y el 20 de marzo, A esto se suma otra jornada de huelga en atención primaria, convocada en este caso por la CIG, para el 12 de marzo.