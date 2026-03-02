La huelga de médicos de primaria arranca con un seguimiento tibio

Centro de salud de Casa del Mar, en la primera jornada del paro indefinido que arranca este lunes Ángel Manso

La huelga de médicos de atención primaria apenas superó el 5,5 % de seguimiento según los datos del Sergas de esta mañana. Un paro que lideró el área sanitaria de Vigo, con un 8,02 %, y que en Pontevedra y O Salnés bajó al 2,43 %. En el resto de las gerencias, las cifras de la consellería son del 5 % en A Coruña y Cee, el 7,03 % en Ferrol, el 6,6 % en Santiago y Barbanza, el 2,89 % en Lugo y el 4,75 % en Ourense.

Según los convocantes, este seguimiento alcanzó el 71 % de los que no habían sido incluidos en los servicios mínimos, que O´Mega califica como abusivos. Los profesionales lamentan los perjuicios causados en los pacientes por este conflicto, y acusan a la Consellería de Sanidade de haber dado marcha atrás en el acuerdo alcanzado el viernes, que limitaba a 33 el número de pacientes en una jornada laboral. En la mayoría de los centros de salud la situación está bastante normalizada, «este es un ambulatorio con muchos médicos pero la impresión es de que apenas faltan profesionales», sostienen desde el Concepción Arenal de la capital gallega.

Las negociaciones está previsto que continúen hoy mismo, pero el sindicato médico pide la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante la «incompetencia de los negociadores de la consellería». «Se hace necesario que asuma su responsabilidad y tome cartas en el asunto para resolver un conflicto que estaba ya en vías de solución», sostienen.

O´Mega apuesta por retomar las negociaciones desde cero y por abordar, además de la limitación de pacientes por agenda, la voluntariedad del trabajo de los sábados por la mañana en los puntos de atención continuada, o la equiparación salarial entre todos los facultativos de atención primaria. Por su parte, la Xunta insta al sindicato a que se suma al acuerdo mayoritario alcanzado con el resto de organizaciones, y asegura que la postura de este colectivo, «que rexeitou a desconvocatoria cautelar da folga, impediu chegar a un acordo para evitar un paro prexudicial para os pacientes e os profesionais da sanidade pública».