Un principio de acuerdo frustrado y una carrera contrarreloj para evitar la huelga de médicos del lunes

Foto del centro de salud de A Cuña, el pasado mes de diciembre, durante de una de las jornadas de huelga de médicos SANTI M. AMIL

La Consellería de Sanidade ha pedido este sábado al sindicato médico O´Mega que se sume al acuerdo firmado con otros cinco sindicatos para establecer mejoras en la atención primaria, evitando así la huelga de facultativos que arranca el lunes en este nivel asistencial. La Xunta lamenta la actitud del sindicato, «que pareza responder máis a intereses particulares» y defiende las medidas acordadas con el resto de organizaciones, algunas ya en marcha, como el aumento del incremento de productividad variable o el reconocimiento de los viernes como prefestivos. Otras, como la voluntariedad de las guardias en los PAC, se están negociando. «Con todo, restan aínda 48 horas para a folga. A consellería fai un chamamento a O'Mega para que se adhira ao acordo conseguido e contribúa a definir todo o que resta por facer», insisten desde el departamento sanitario.

Por su parte, los convocantes, reunidos ayer viernes siete horas con la consellería, aseguran que se llegó a un principio de preacuerdo, del que después se retractó el Sergas. Los representantes de O´Mega apuntan que uno de los puntos clave es limitar el número de pacientes por jornada en los centros de salud, y se llegó a un consenso para fijar el límite en 33.

No obstante, cuando se estaban negociando las condiciones para atender la sobredemanda, es decir, todas aquellas consultas que superen las 33, los responsables de la consellería admitieron —en palabras del sindicato— que no pueden asumir ningún compromiso sin el beneplácito de Facenda, pidiendo que se suspendiese la huelga temporalmente. Finalmente el acuerdo se frustró, con acusaciones de falta de diálogo por ambas partes.

El paro, indefinido, comienza el lunes en todos los centros de salud gallegos. A él se suma la huelga de una semana al mes que los médicos han convocado a nivel estatal en contra del estatuto marco.