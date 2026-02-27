Los colegios médicos gallegos estallan contra la ministra y le piden «seriedad y rigor en sus comparecencias»

Concentración de médicos durante la huelga en contra del estatuto marco en el Chuac Marcos Míguez

El Consello Galego de Colexios Médicos ha emitido un comunicado mostrando su preocupación por el enquistamiento de la huelga de facultativos en contra del estatuto marco debido a la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, «con posturas inflexibles y alejadas de la realidad». La consecuencia es la cronificación de un conflicto que se agravará «si no hay un cambio radical de postura que se traduzca en un acercamiento y un diálogo que, por ahora, no hemos visto».

Los colegios van más allá y exigen a García «seriedad, serenidad y rigor» en sus comparecencias públicas, después de que la ministra no solo no defendiese el buen hacer de los profesionales, «sino que además asintiese mientras un periodista sugería que profesionales médicos habrían desatendido a pacientes oncológicos o en tratamiento de diálisis». El Consello recuerda que los sanitarios conocen perfectamente el deber de atender a la población, «pero existe también un deber ético y deontológico de velar por la calidad de la asistencia que ofrecen las instituciones sanitarias».

Respecto a la postura del conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, los colegios gallegos le piden un posicionamiento más contundente sobre la necesidad de un nuevo estatuto marco que blinde la calidad asistencial de la población gallega. Hay que recordar que hasta el mes de junio se han convocado huelgas semanales todos los meses, a las que se une en Galicia un paro médico indefinido en la atención primaria a partir de este lunes.