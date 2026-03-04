La Policía Nacional recibió 46 denuncias por agresiones a sanitarios en Galicia durante el 2025

Concentración de profesionales sanitarios contra las agresiones celebrada en febrero en Santiago XOAN A. SOLER

La Policía Nacional presentó este miércoles en Madrid el balance de agresiones a profesionales sanitarios durante el año 2025. A nivel estatal, las denuncias crecieron un 26,35 %, hasta alcanzar las 513. De ellas, 46 se registraron en Galicia, siendo la provincia de A Coruña la que sumó más casos, un total de 30, frente a los 13 de Pontevedra y los tres de Lugo.

La policía no achaca el aumento de denuncias a un aumento de las agresiones, sino a la mayor concienciación del colectivo sanitario de hacer constar oficialmente los incidentes que sufren. Con todo, el número de intervenciones policiales por acciones contra profesionales de la salud también subió el año pasado, superando las 11.000, frente a las más de 10.000 del 2024.

De las intervenciones realizadas en el 2025, unas 3.500 tuvieron lugar en centros sanitarios, mientras que el grueso, otras 8.000, se produjeron durante asistencias en domicilios. Intervenciones y denuncias desembocaron en un total de 138 detenciones en toda España, 32 más que el año anterior.

Lunes y martes, los días con más incidencias

Según el balance de la Policía Nacional, los lunes y los martes son los días en los que más agresiones a sanitarios se producen, concentrándose además en la franja horaria de las 11 a las 12 de la mañana. Junio fue el mes en el que se presentaron más denuncias, y los médicos, el colectivo que más lo hizo, seguido del personal de enfermería.

Sevilla fue la provincia con más incidencia, con 60 denuncias durante el 2025, seguida de Málaga, con 44, y Cádiz, con 35. El cuarto lugar es para Madrid, con 35, y el quinto para A Coruña, con las ya citadas 30.

Del total de denuncias, la mayoría fueron atentados a funcionarios públicos (179), seguidos de amenazas (163), lesiones (110), coacciones (16) y malos tratos sin lesión (12), mientras que la agresión más habitual es la de la intimidación (122), seguida de la violencia física (113) y la violencia psíquica (48).

El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional e interlocutor policial sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, alertó durante la rueda de prensa de presentación del balance que este número de denuncias «no es nada» comparado con la cifra de agresiones que realmente se producen, en torno a 20.000 al año. «Tenemos un problema, tienen un problema: están siendo agredidos y no están denunciando», lamentó Yanguas, asegurando que «hay dos tipos de sanitarios: al que han agredido y al que van a agredir».