La Xunta convocará 1.500 plazas de empleo desde abril que se suman a 539 de personal antiincendios

Aspirantes realizan la prueba teórica de unas oposiciones, en una imagen de archivo. CARLOS CORTÉS

La Xunta convocará 1.490 plazas de empleo público a partir de abril, anunció este lunes su presidente, Alfonso Rueda, que añadió que los procesos selectivos se celebrarán en el mes de octubre.

La previsión, añadió el titular de la Xunta, es que esas pruebas finalicen como muy tarde en septiembre del 2027 y añadió que se facilitará un calendario detallado a los opositores para que puedan preparar mejor los exámenes.

El anuncio del presidente deriva de un informe elevado por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, al Consello de la Xunta. El documento señal que a finales de este año estarán convocadas más del 80 % de las 4.000 plazas de Administración general que se habían comprometido en el 2024, al inicio de la legislatura.

Servicio antiincendios

En concreto, señaló Rueda, se habrán convocado 3.296, de las que 2.029 están incluidas en la oferta pública de empleo de este año. Esa cifra incluye las 1.490 ya mencionadas y otras 539 para el servicio de extinción de incendios.

Esas últimas se convocaron el pasado mes de enero —«con tempo», destacó el presidente— mediante cinco procesos selectivos: tres de personal laboral por el sistema de concuro y dos de personal funcionario por concurso-oposición.

Las 1.490 restantes se distribuirán en 35 procesos selectivos, 30 de ellos de acceso libre con 877 plazas y cinco de promoción interna con otras 600 plazas.

Actuaciones contra el fuego

Además de repasar la incorporación de personal, el Consello de la Xunta hizo balance de las actuaciones sobre el terreno tras la ola de incendios de agosto.

Según la Consellería de Medio Rural, hasta hoy se han hecho labores de restauración y recuperación en más de 6.300 hectáreas de monte. Durante el pasado verano se quemaron más de 130.000 hectáreas, aunque la mayoría eran monte bajo o suelos sin vegetación significativa.

Esos trabajos incluyen la extracción de madera comercial en monte de gestión pública —que se estima alcanzará un precio de adjudicación de casi 13,5 millones de euros— o el acolchado con paja de los terrenos quemados para reducir la pérdida de suelo. También se han restaurado más de 100 kilómetros de vías forestales.