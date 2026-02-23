La lluvia causó daños por valor de 20 millones en las carreteras de la Xunta desde enero

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Lavandeira jr | EFE

Los 5.500 kilómetros de carreteras titularidad de la Xunta necesitaron más de 1.150 intervenciones para garantizar la seguridad del tráfico entre el 1 de enero y el 15 de febrero, cuando se sucedieron los temporales en Galicia. Los trabajos tuvieron un coste de casi veinte millones de euros.

Los datos proceden de un informe elaborado por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas que fue elevado hoy lunes al Consello de la Xunta.

El grueso de las incidencias consistieron en limpiezas de las vías para la eliminación de balsas de agua o la retirada de ramas u otros restos. También fueron necesarias numerosas reparaciones de sistemas de drenaje o del pavimento de las vías. Además se hicieron 233 operaciones de viabilidad invernal, que incluyen la retirada de nieve o tratamientos para prevenir la formación de hielo.

El reparto por provincias fue el siguiente. En Pontevedra se contabilizaron 341 incidencias y 37 operaciones de vialidad invernal. En A Coruña se registraron 271 incidentes y 24 intervenciones por las bajas temperaturas. En Ourense fueron 237 y 77, y en Lugo, 301 y 95.

El presidente, Alfonso Rueda, afirmó que la práctica totalidad de las incidencias «xa foron resoltas», pero se sigue trabajando en tres de mayor complejidad. Una de ellas es la reparación de un talud inestable en el kilómetro 8,5 de la PO-332, que une Vincios con Gondomar. Requerirá un desembolso de 700.000 euros. En la autovía de O Morrazo, la AG-46, se está asegurando el punto del kilómetro 11, en Xalde (Moaña), donde se produjo un corrimiento de tierra. Está previsto un gasto total próximo a los 780.000 euros. Por último, la reparación del talud de la autovía do Val Miñor (AG-57) situado a la altura del kilómetro 16 precisará un desembolso de 110.000 euros.

Críticas a Transportes

El informe de la Xunta se presenta cuando aumentan las críticas de los ciudadanos por el estado de las infraestructuras, que han sido sometidas a un mayor desgaste en los últimos meses por los sucesivos temporales. Rueda subrayó que las tareas de conservación de las carreteras son «absolutamente esenciais» y explicó que este año se destinará a esos trabajos una partida de 71,5 millones de euros, la más alta en la historia de la Xunta. Esos fondos incluyen el mantenimiento ordinario y la viabilidad invernal, pero también planes específicos como los de refuerzo del firme, que este año cuenta con 27 millones de presupuesto.

El presidente marcó distancias con el Gobierno central, al que ha reclamado en varias ocasiones mejoras en las infraestructuras de su titularidad. Rueda trasladó esa exigencia a Pedro Sánchez el 10 de febrero, cuando el jefe del Ejecutivo le telefoneó para interesarse por la evolución de los temporales en Galicia.

El titular de la Xunta no ocultó su disgusto con la actuación del Ministerio de Transportes. Afirmó que tiene infraestructuras «con moitísimo tráfico e moitísima importancia estratéxica» en mal estado, hasta el punto que consideró la situación «inadmisible». Señaló que hay carriles «inutilizados» porque los desperfectos «fan imposible» circular por ellas sin riesgo.

Rueda insistió en que su prioridad es que eso «non pase nas carreteiras autonómicas» y planteó incluso la posibilidad de «aplazar a execución dun novo treito ou dalgunha autovía e dedicarse a manter o que xa temos».

Plan contra inundaciones

El Gobierno de la Xunta también evaluó un plan de prevención de inundaciones de Augas de Galicia dotado con 65 millones de euros hasta el 2030.

Los trabajos incluyen intervenciones en zonas urbanas situadas en áreas con riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) valorados en 35 millones.

Esas obras incluyen las tareas ya terminadas en Carballo y Neda, a las que se sumarán las previstas en Sada (7,2 millones), Gondomar (6,5), Padrón (3) o Valga (3), entre otras localidades.

El plan incluye además la creación de siete zonas de inundación controlada e inversiones en alerta temprana para las zonas de mayor riesgo, que suman 548 kilómetros de ríos y 160 de costa.

San Caetano lleva al Gobierno a la Audiencia Nacional para acceder al expediente de la AP-9

La Xunta aprobó presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional para acceder a la información que el Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea en relación con el dictamen que considera irregulares las prórrogas de la AP-9.

San Caetano ha solicitado acceso a esa documentación desde septiembre del 2025, ya que considera que el asunto afecta directamente a los intereses de Galicia, por lo que es «imprescindible coñecer en detalle a posición defendida polo Estado», pero el Ejecutivo ha rechazado facilitar el acceso al informe.

Infraestruturas dice que no habrá alta velocidad a Portugal hasta el 2038 por el retraso del tramo español

El Gobierno gallego evaluó un informe que concluye que la conexión ferroviaria con alta velocidad con Portugal se demorará hasta el 2038 por el retraso de los trechos de la salida sur de Vigo y entre O Porriño y frontera lusa.

El documento evalúa los trámites administrativos pendientes, cuyos plazos considera incompatibles con los anuncios del Gobierno de que la vía estará terminada en el 2032 e incluso en el 2030.

Por ese motivo, la Xunta insistió en demandar un calendario y un programa de inversiones concreto.