Transportes niega a Rueda datos sobre el proceso abierto por Bruselas a la prórroga de la AP-9

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Las obras de ampliación del puente de Rande permiten a Audasa subir todos los años un 1 % extra el precio de todos los tramos de la AP-9
Las obras de ampliación del puente de Rande permiten a Audasa subir todos los años un 1 % extra el precio de todos los tramos de la AP-9 XOAN CARLOS GIL

Afirma que dar a conocer la información perjudicaría los intereses públicos, y mantiene que la ampliación de Aznar fue legal

19 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La amenaza del presidente de la Xunta de llevar ante la Justicia al Ministerio de Transportes por negarse a facilitar datos sobre el proceso abierto por la Comisión Europea contra la prórroga de 25 años

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€