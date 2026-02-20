Un diputado del PP hará una pulpada en Bruselas para defender la receta tras la pifia del Parlamento Europeo

El portavoz del PP de O Carballiño, José Castro; el presidente provincial de los populares, Luís Menor, y el eurodiputado Adrián Vázquez, observan como se cocina el pulpo.

El eurodiputado del PPdeG, Adrián Vázquez, ha encontrado un filón en la defensa del pulpo a feira, tótem de la gastronomía de Galicia, después del agravio que sufrió a manos del cáterin del Parlamento Europeo en Bruselas, que a primeros de mes sirvió como «pulpo a la gallega» un plato con «catro argolas de lura con patacas, cebola e brócoli», recordó el parlamentario.

A modo de reparación, Vázquez anunció este viernes durante una visita a O Carballiño la celebración en primavera de una «gran pulpada» en la capital belga, «para que non volvan a dubidar nunca máis de como se come o polbo na nosa terra».

«A nosa denuncia ía en serio. Non se pode vender, nun escaparate internacional tan concorrido como o cátering do Parlamento Europeo» un plato tan distinto a la receta original, afirmó.

El eurodiputado se reunió con miembros de la Asociación de Pulpeiros de Carballiño. Está previsto que algunos de sus miembros se trasladen en primavera a Bruselas para participar en la pulpada. Estarán invitados a ella los componentes de la Cámara europea, y también los responsables del cáterin, que podrán aprender de primera mano cómo se prepara la receta.

Vázquez reivindicó que la «anécdota» debe servir para reivindicar las ayudas europeas al sector pesquero y la eliminación de trabas burocráticas que «están afogando» a sus trabajadores.

Durante la visita a O Carballiño, el parlamentario estuvo acompañado, entre otros cargos del PP, por su presidente en la provincia de Ourense, Luis Menor, que calificó de «adefesio» el plato presentado en su día por el cátering de la Cámara. Menor no quitó importancia a lo sucedido porque «restou valor a unha tradición centenaria, que forma parte da nosa cultura gastronómica e ten recoñecida á Festa do Polbo de Carballiño como de Interese Turístico Internacional», que tiene gran importancia en la vida económica de la villa.

Menor también elogió el «apego á terra» de Vázquez y consideró que su «defensa dos intereses de Galicia e, neste caso, do Carballiño» en Europa son un ejemplo de la utilidad del voto popular en Bruselas. Es más, criticó a los demás partidos que «non se mollan como se molla o PP» en asuntos «de relevancia para os galegos», como la defensa de los productos gastronómicos.

La denuncia de Vázquez tuvo también eco en el sector. La Academia Galega de Gastronomía se ofreció, mediante una carta de su presidente, Francisco García-Bobadilla Prósper, a ayudar para corregir los errores del cátering de Bruselas e intentar que no se repitan con otros platos.